Защитник Манчестер Юнайтед может воссоединиться Моуриньо в Фенербахче

Новым клуб Жозе Моуриньо, «Фенербахче», проявляет интерес к центральному защитнику «Манчестер Юнайтед» Виктору Линделёфу. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Линделёф хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», он не убежден в перспективах спортивного проекта «Красных дьяволов». Ожидается, что английский клуб запросит за 29-летнего защитника сборной Швеции 8 миллионов евро.

Напомним, Линделёф выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Он переходил в английский клуб именно в то время, когда «Красных дьяволов» тренировал Жозе Моуриньо.