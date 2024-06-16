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Англия
16 июня 2024, 12:18 | Обновлено 16 июня 2024, 12:57
690
1

Защитник Манчестер Юнайтед может воссоединиться Моуриньо в Фенербахче

Турецкий клуб интересуется Виктором Линделёфом

16 июня 2024, 12:18 | Обновлено 16 июня 2024, 12:57
690
1
Защитник Манчестер Юнайтед может воссоединиться Моуриньо в Фенербахче
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Линделеф

Новым клуб Жозе Моуриньо, «Фенербахче», проявляет интерес к центральному защитнику «Манчестер Юнайтед» Виктору Линделёфу. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Линделёф хочет покинуть «Манчестер Юнайтед», он не убежден в перспективах спортивного проекта «Красных дьяволов». Ожидается, что английский клуб запросит за 29-летнего защитника сборной Швеции 8 миллионов евро.

Напомним, Линделёф выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. Он переходил в английский клуб именно в то время, когда «Красных дьяволов» тренировал Жозе Моуриньо.

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Жозе Моуриньо Манчестер Юнайтед Фенербахче Виктор Линделеф трансферы трансферы АПЛ
Олег Дидух Источник: Fotomac
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Исправьте ошибку, Фенербахче проявляет интерес к центральному защитнику Фенербахче, это как? Может к центральному защитнику Манчестер Юнайтед.
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