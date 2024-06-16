Байрами стал автором самого быстрого гола в истории Euro
Счет в матче с Италией албанец открыл на 23-й секунде
25-летний полузащитник сборной Албании Недим Байрами стал автором самого быстрого гола в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Счет в матче с Италией (1:2) он открыл уже на 23-й секунде от начала игры.
Прежний рекорд Euro, установленный представителем страны 404 Дмитрием Кириченко на ЧЕ-2004, Байрами превзошел на 44 секунды.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые быстрые голы в финальных турнирах чемпионатов Европы
|
Время
|
Игрок
|
Сборная
|
Дата
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
23’’
|
Недим БАЙРАМИ
|
Албания
|
15.06.2024
|
ГТ
|
Италия
|
1:2
|
1’07’’
|
Дмитрий КИРИЧЕНКО
|
россия
|
20.06.2004
|
ГТ
|
Греция
|
2:1
|
1’21’’
|
Эмиль ФОРСБЕРГ
|
Швеция
|
23.06.2021
|
ГТ
|
Польша
|
3:2
|
1’39’’
|
Юссуф ПОУЛЬСЕН
|
Дания
|
16.06.2021
|
ГТ
|
Бельгия
|
1:2
|
1’40’’
|
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ
|
Польша
|
30.06.2016
|
1/4
|
Португалия
|
1:1, п. 3:5
|
1’58’’
|
Люк ШОУ
|
Англия
|
11.07.2021
|
Финал
|
Италия
|
1:1, п. 2:3
|
2’00’’
|
Роберт БРЭЙДИ
|
Ирландия
|
26.06.2016
|
1/8
|
Франция
|
1:2
|
2’07’’
|
Сергей АЛЕЙНИКОВ
|
СССР
|
18.06.1988
|
ГТ
|
Англия
|
3:1
|
2’14’’
|
Алан ШИРЕР
|
Англия
|
26.06.1996
|
1/2
|
Германия
|
1:1, п. 5:6
|
2’14’’
|
Петр ИРАЧЕК
|
Чехия
|
12.06.2012
|
ГТ
|
Греция
|
2:1
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