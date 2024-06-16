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Чемпионат Европы
16 июня 2024, 11:35 | Обновлено 16 июня 2024, 11:48
304
0

Байрами стал автором самого быстрого гола в истории Euro

Счет в матче с Италией албанец открыл на 23-й секунде

16 июня 2024, 11:35 | Обновлено 16 июня 2024, 11:48
304
0
Байрами стал автором самого быстрого гола в истории Euro
Getty Images/Global Images Ukraine. Недим Байрами (слева)

25-летний полузащитник сборной Албании Недим Байрами стал автором самого быстрого гола в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Счет в матче с Италией (1:2) он открыл уже на 23-й секунде от начала игры.

Прежний рекорд Euro, установленный представителем страны 404 Дмитрием Кириченко на ЧЕ-2004, Байрами превзошел на 44 секунды.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые голы в финальных турнирах чемпионатов Европы

Время

Игрок

Сборная

Дата

Стадия

Соперник

Счет

23’’

Недим БАЙРАМИ

Албания

15.06.2024

ГТ

Италия

1:2

1’07’’

Дмитрий КИРИЧЕНКО

россия

20.06.2004

ГТ

Греция

2:1

1’21’’

Эмиль ФОРСБЕРГ

Швеция

23.06.2021

ГТ

Польша

3:2

1’39’’

Юссуф ПОУЛЬСЕН

Дания

16.06.2021

ГТ

Бельгия

1:2

1’40’’

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ

Польша

30.06.2016

1/4

Португалия

1:1, п. 3:5

1’58’’

Люк ШОУ

Англия

11.07.2021

Финал

Италия

1:1, п. 2:3

2’00’’

Роберт БРЭЙДИ

Ирландия

26.06.2016

1/8

Франция

1:2

2’07’’

Сергей АЛЕЙНИКОВ

СССР

18.06.1988

ГТ

Англия

3:1

2’14’’

Алан ШИРЕР

Англия

26.06.1996

1/2

Германия

1:1, п. 5:6

2’14’’

Петр ИРАЧЕК

Чехия

12.06.2012

ГТ

Греция

2:1

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Евро-2024 Недим Байрами сборная Албании по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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