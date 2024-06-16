Байрами стал автором самого быстрого гола в истории Euro

25-летний полузащитник сборной Албании Недим Байрами стал автором самого быстрого гола в истории финальных турниров чемпионатов Европы. Счет в матче с Италией (1:2) он открыл уже на 23-й секунде от начала игры.

Прежний рекорд Euro, установленный представителем страны 404 Дмитрием Кириченко на ЧЕ-2004, Байрами превзошел на 44 секунды.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые быстрые голы в финальных турнирах чемпионатов Европы