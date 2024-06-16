Йожеф САБО: «Украина может замахнуться и на финал Евро-2024»

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от выступлений команды Сергея Реброва на Евро-2024:

«Я не буду оригинальным, если скажу, что из группы мы должны выходить, а вот дальше... Дальше я буду переживать и болеть. Сейчас, до начала игр, не стоит нагнетать лишний раз. Самое важное — выйти из группы, выполнить эту задачу. Неважно, с какого места, главное пробиться в 1/8 финала.

Наш главный соперник в группе — Бельгия. Сбалансированная и качественная команда, которая имеет нескольких звезд к тому же в составе. Например, Кевина Де Брюйне из «Манчестер Сити». Поэтому до матча с этой командой нам нужно набрать максимум, получить шесть очков в поединках против Румынии и Словакии. Этого должно хватить, чтобы пройти дальше.

Читал новости в интернете и многие пророчат Украине даже полуфинал. Так вот, я думаю, что мы и на финал можем замахнуться, если все сложится так, как надо, и где-то нам Фортуна улыбнется».

Ранее Сабо назвал фаворитов Евро-2024.