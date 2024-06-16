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  4. Йожеф САБО: «Украина может замахнуться и на финал Евро-2024»
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 13:52 |
866
6

Йожеф САБО: «Украина может замахнуться и на финал Евро-2024»

Экс-тренер сборной Украины верит в команду Сергея Реброва

16 июня 2024, 13:52 |
866
6
Йожеф САБО: «Украина может замахнуться и на финал Евро-2024»
dynamo.kiev.ua. Йожеф Сабо

Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо поделился ожиданиями от выступлений команды Сергея Реброва на Евро-2024:

«Я не буду оригинальным, если скажу, что из группы мы должны выходить, а вот дальше... Дальше я буду переживать и болеть. Сейчас, до начала игр, не стоит нагнетать лишний раз. Самое важное — выйти из группы, выполнить эту задачу. Неважно, с какого места, главное пробиться в 1/8 финала.

Наш главный соперник в группе — Бельгия. Сбалансированная и качественная команда, которая имеет нескольких звезд к тому же в составе. Например, Кевина Де Брюйне из «Манчестер Сити». Поэтому до матча с этой командой нам нужно набрать максимум, получить шесть очков в поединках против Румынии и Словакии. Этого должно хватить, чтобы пройти дальше.

Читал новости в интернете и многие пророчат Украине даже полуфинал. Так вот, я думаю, что мы и на финал можем замахнуться, если все сложится так, как надо, и где-то нам Фортуна улыбнется».

Ранее Сабо назвал фаворитов Евро-2024.

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Олег Дидух Источник: Украинский футбол
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Комментарии 6
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PETP0
Дай боже вийти з групи.
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+1
mr.frog68
ага, а германия, франция, англия, да и италия- это так отбросы, мы их так, одной ногой вынесем
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+1
oleko72
Да, в 2016 тоже были большие ожидания, тоже вышли в финал...
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+1
Saar
Хоча згоден, що зараз наша збірна найсильніша з 1991 року
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0
Saar
Якщо на дорозі до фіналу не попадуть Англія, Італія, Франція або Іспанія.
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0
Владислав Рейский
Когда с Фоменко мы не смогли даже гол забить, то ожидания тоже были высоки ... )
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0
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