Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гранит ДЖАКА: «Мы доминировали в первом тайме»
Чемпионат Европы
16 июня 2024, 12:21 |
407
0

Гранит ДЖАКА: «Мы доминировали в первом тайме»

Полузащитник сборной Швейцарии прокомментировал победу над Венгрией

16 июня 2024, 12:21 |
407
0
Гранит ДЖАКА: «Мы доминировали в первом тайме»
УЕФА. Гранит Джака

Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал победу над национальной командой Венгрии (3:1) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:

«У нас сильная конкуренция в команде. Эмболо пришел и дал нам стабильность, а потом, конечно, забил убийственный гол.

Мы смотрели игру Германии. Были удивлены игрой Шотландии. Мы достигли нашей первой цели – трех очков, и теперь нам нужно готовиться к среде.

У меня такое ощущение, что этот курс на тренерскую лицензию позволил мне по-другому посмотреть на игру и быть на шаг впереди своих соперников. Для меня важнее всего помогать команде на поле своим позитивом.

Мы видели, сколько швейцарских болельщиков было сегодня на стадионе, и атмосфера была фантастической. Наш квалификационный раунд не был великолепным, и это был матч, где мы пострадали, но не слишком сильно, поскольку мы доминировали в первом тайме. Но даже когда нам было трудно, мы боролись вместе и были сильны как команда.

Мы знаем качество, которым обладает Шотландия. Великие игроки, которые играют за великие команды. Но мы знаем, что первый матч всегда особенный, особенно для Германии в Мюнхене. Мы знаем, что Шотландия – сильная команда, и я надеюсь, что мы увидим хорошую игру».

По теме:
Йожеф САБО: «Украина может замахнуться и на финал Евро-2024»
Александр ЗИНЧЕНКО: «Нам не нужна дополнительная мотивация»
Джордан Пикфорд: «Я люблю приезжать в сборную Англии»
сборная Швейцарии по футболу сборная Венгрии по футболу Евро-2024 Венгрия - Швейцария Гранит Джака
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Футбол | 16 июня 2024, 05:49 0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина

17 июня в 16:00 пройдет матч 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене

Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
Футбол | 16 июня 2024, 00:49 1
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 1-го раунда группы В

Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
Футбол | 16.06.2024, 10:41
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
Евро-2024. Группа D: лайт-версия квартета смерти
Польша – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 16.06.2024, 12:48
Польша – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Польша – Нидерланды. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
Бокс | 16.06.2024, 06:23
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
Сабо спрогнозировал победителя Евро-2024
15.06.2024, 11:23 6
Футбол
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
Трансферный рекорд будет побит? Суперзвезда Реала может летом покинуть клуб
15.06.2024, 00:01 8
Футбол
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
15.06.2024, 21:28
Футбол
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
Лунин определился со своим будущим. Во всем виноват Анчелотти?
14.06.2024, 11:13 12
Футбол
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
16.06.2024, 07:23 6
Бокс
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
Германия – Шотландия – 5:1. Разгром в матче-открытии. Видео голов и обзор
15.06.2024, 00:39
Футбол
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
15.06.2024, 11:13 16
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем