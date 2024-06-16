Гранит ДЖАКА: «Мы доминировали в первом тайме»
Полузащитник сборной Швейцарии прокомментировал победу над Венгрией
Полузащитник сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал победу над национальной командой Венгрии (3:1) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024:
«У нас сильная конкуренция в команде. Эмболо пришел и дал нам стабильность, а потом, конечно, забил убийственный гол.
Мы смотрели игру Германии. Были удивлены игрой Шотландии. Мы достигли нашей первой цели – трех очков, и теперь нам нужно готовиться к среде.
У меня такое ощущение, что этот курс на тренерскую лицензию позволил мне по-другому посмотреть на игру и быть на шаг впереди своих соперников. Для меня важнее всего помогать команде на поле своим позитивом.
Мы видели, сколько швейцарских болельщиков было сегодня на стадионе, и атмосфера была фантастической. Наш квалификационный раунд не был великолепным, и это был матч, где мы пострадали, но не слишком сильно, поскольку мы доминировали в первом тайме. Но даже когда нам было трудно, мы боролись вместе и были сильны как команда.
Мы знаем качество, которым обладает Шотландия. Великие игроки, которые играют за великие команды. Но мы знаем, что первый матч всегда особенный, особенно для Германии в Мюнхене. Мы знаем, что Шотландия – сильная команда, и я надеюсь, что мы увидим хорошую игру».
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