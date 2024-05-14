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ATP
14 мая 2024, 22:34 |
836
0

Минус Медведев. Стали известны все четвертьфиналисты Мастерса в Риме

Алехандро Табило обыграл после Джоковича Карена Хачанова, Томми Пол выбил Даниила

14 мая 2024, 22:34 |
836
0
Минус Медведев. Стали известны все четвертьфиналисты Мастерса в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Томми Пол

14 мая состоялись матчи 1/8 финала грунтового турнира АТР 1000 в Риме (Италия).

14-й сеяный Томми Пол в двух сетах выиграл у 4-й ракетки мира Даниила Медведева. Далее американец сыграет против Хуберта Хуркача.

Алехандро Табило, который в 4-м раунде закрыл Новака Джоковича, в 1/8 финала разобрался с Кареном Хачановым и по пути первого сеяного вышел на Чжана Чжичжэня. Представитель Китая выиграл у Тьягу Монтейру.

В четвертьфинале Мастерса в столице Италии между собой также сыграют Александр Зверев и Тейлор Фритц, а Стефанос Циципас поборется с Николосом Харри.

АТР 1000 Рим. 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Алехандро Табило [29] – Карен Хачанов [16] – 7:6 (7:5), 7:6 (12:10)
Чжан Чжичжэнь – Тьягу Монтейру – 7:6 (7:4), 6:3

Александр Зверев [3] – Нуну Боржес – 6:2, 7:5
Тейлор Фритц [11] – Григор Димитров [8] – 6:2, 6:7 (11:13), 6:1

Нижняя часть сетки

Стефанос Циципас [6] – Алекс де Минаур [9] – 6:1, 6:2
Николас Харри [21] – Александр Мюллер [Q] – 7:5, 6:3

Хуберт Хуркач [7] – Себастьян Баес [17] – 5:7, 7:6 (7:4), 6:4
Томми Пол [14] – Даниил Медведев – 6:1, 6:4

АТР 1000 Рим. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Алехандро Табило [29] – Чжан Чжичжэнь
Александр Зверев [3] – Тейлор Фритц [11]

Нижняя часть сетки

Стефанос Циципас [6] – Николас Харри [21]
Хуберт Хуркач [7] – Томми Пол [14]

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Алехандро Табило Чжан Чжичжэнь Тьягу Монтейру Нуну Боржес Александр Мюллер Карен Хачанов Александр Зверев Тейлор Фритц Григор Димитров Стефанос Циципас Алекс де Минаур Николас Харри Хуберт Хуркач Себастьян Баэс
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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