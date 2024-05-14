Минус Медведев. Стали известны все четвертьфиналисты Мастерса в Риме
Алехандро Табило обыграл после Джоковича Карена Хачанова, Томми Пол выбил Даниила
14 мая состоялись матчи 1/8 финала грунтового турнира АТР 1000 в Риме (Италия).
14-й сеяный Томми Пол в двух сетах выиграл у 4-й ракетки мира Даниила Медведева. Далее американец сыграет против Хуберта Хуркача.
Алехандро Табило, который в 4-м раунде закрыл Новака Джоковича, в 1/8 финала разобрался с Кареном Хачановым и по пути первого сеяного вышел на Чжана Чжичжэня. Представитель Китая выиграл у Тьягу Монтейру.
В четвертьфинале Мастерса в столице Италии между собой также сыграют Александр Зверев и Тейлор Фритц, а Стефанос Циципас поборется с Николосом Харри.
АТР 1000 Рим. 1/8 финала
Верхняя часть сетки
Алехандро Табило [29] – Карен Хачанов [16] – 7:6 (7:5), 7:6 (12:10)
Чжан Чжичжэнь – Тьягу Монтейру – 7:6 (7:4), 6:3
Александр Зверев [3] – Нуну Боржес – 6:2, 7:5
Тейлор Фритц [11] – Григор Димитров [8] – 6:2, 6:7 (11:13), 6:1
Нижняя часть сетки
Стефанос Циципас [6] – Алекс де Минаур [9] – 6:1, 6:2
Николас Харри [21] – Александр Мюллер [Q] – 7:5, 6:3
Хуберт Хуркач [7] – Себастьян Баес [17] – 5:7, 7:6 (7:4), 6:4
Томми Пол [14] – Даниил Медведев – 6:1, 6:4
АТР 1000 Рим. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Алехандро Табило [29] – Чжан Чжичжэнь
Александр Зверев [3] – Тейлор Фритц [11]
Нижняя часть сетки
Стефанос Циципас [6] – Николас Харри [21]
Хуберт Хуркач [7] – Томми Пол [14]
Eight remain in the ETERNAL CITY 🇮🇹🫶— ATP Tour (@atptour) May 14, 2024
Who will be crowned champion? 🏆@InteBNLdItalia | #IBI24 pic.twitter.com/dMVeJViqQh
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