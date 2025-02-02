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Украина. Премьер лига
02 февраля 2025, 04:23 | Обновлено 02 февраля 2025, 06:06
27
0

Колос просматривает косовского защитника из клуба, за который играет Русин

21-летний Элвис Летай может стать футболистом клуба из Ковалевки

02 февраля 2025, 04:23 | Обновлено 02 февраля 2025, 06:06
27
0
Колос просматривает косовского защитника из клуба, за который играет Русин
ФК Хайдук Сплит. Элвис Летай

Ковалевский Колос может усилить состав 21-летним защитником Хайдука – Элвис Летай присоединился к команде на сборах в Турции и находится на просмотре.

Летай является питомцем Хайдука и выступает за молодежную сборную Косово. Его контракт с хорватским клубом истекает в конце текущего сезона. 21-летний косовский футболист – классический фулбек с большим акцентом на оборонные действия.

В нынешнем сезоне защитник не выходил на поле, а прошлую кампанию провел в аренде в словенском Радомлье, где сыграл 9 матчей и отличился одной результативной передачей.

Ранее Колос подписал румынского защитника Штефана Владой, а также экс-форварда Ворсклы Николая Ковталюка. Команду из Ковалевки покинули Денис Безбородько, Гитис Паулаускас и Игорь Харатин, перешедший в Верес.

Колос занимает 11-е место в УПЛ (18 очков). Первый официальный матч в 2025 году Колос проведет 21 февраля, когда в матче 18-го тура УПЛ встретится с Черноморцем.

За Хайдук с января выступает украинский форвард Назарий Русин, новичок хорватской команды, перешедший по правам аренды из английского Сандерленда.

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Хайдук Сплит Колос Ковалевка трансферы УПЛ трансферы Назарий Русин просмотр игроков ТаТоТаке
Николай Степанов Источник: ТаТоТаке
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