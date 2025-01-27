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Australian Open
27 января 2025, 02:20 | Обновлено 27 января 2025, 02:21
26
0

«Лучший игрок на харде». Фанаты о победе Синнера над Зверевым на Aus Open

Янник Синнер обыграл Александра Зверева в финале Australian Open 2025

27 января 2025, 02:20 | Обновлено 27 января 2025, 02:21
26
0
«Лучший игрок на харде». Фанаты о победе Синнера над Зверевым на Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine

26 января в финале Открытого чемпионата Австралии Янник Синнер (Италия, ATP 1) победил Александра Зверева (Германия, ATP 2) со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Это была седьмая встреча между этими игроками, и Янник Синнер одержал третью победу в очных поединках. Для Синнера этот трофей стал третьим на турнирах Большого Шлема, продолжив его невероятную серию побед, которая теперь насчитывает 21 матч. Это была его вторая подряд победа на Australian Open, где он уверенно защитил титул.

Фанаты в восторге от победы Синнера, а также были шокированы такой уверенностью на корте.

Dazzah: «Это вообще не чувствовалось как финал, брат, Синнер слишком хорош».

Mike: «Он действительно король хардов. Иногда его игра выглядела просто мастерски точной».

Mike: «Ух ты, стероидный парень победил... как здорово».

Mashtar: «Невероятная демонстрация силы и точности».

Tennis BetScout: «10 побед подряд против игроков из топ-10 – это уже уровень доминирования Большой Тройки. А если он делает это, не проигрывая ни одного сета? Это уже на другом уровне. Если Синнер станет непобедимым физически, то для остальных на хардовых кортах в следующие десять лет всё будет закончено. Он – настоящая машина для побед».

Sam Singhateh: «Этот парень еще долго будет доминировать в мужском теннисе».

Barry Fleming: «Лучший игрок на харде. Я не следил за его делом о допинге, но если он получит двухлетнюю дисквалификацию, то будет выглядеть не лучшим образом!».

MikeyTheFattie: «Зверев играл отлично и выкладывался по полной, но Синнер сегодня был на другом уровне. Его движение, контроль игры и невероятные удары – это просто безумие. Он выиграет еще много титулов. Король».

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Люба Рябинина
Люба Рябинина Sport.ua
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