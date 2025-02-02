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Нидерланды
02 февраля 2025, 05:43 | Обновлено 02 февраля 2025, 05:56
402
1

Сумасшествие в Нидерландах. Команда легенды АПЛ играла в футбол 12 на 11

Робин ван Перси запомнит этот день надолго

02 февраля 2025, 05:43 | Обновлено 02 февраля 2025, 05:56
402
1
Сумасшествие в Нидерландах. Команда легенды АПЛ играла в футбол 12 на 11
Getty Images/Global Images Ukraine. Херенвен

В субботу, 1 февраля, состоялся матч 21-го тура чемпионата Нидерландов между «Херенвеном» и «Фортуной».

Матч закончился со счетом 2:2.

Все бы ничего, да вот гости сравняли счет, играя в большинстве.

Казалось бы, ничего удивительного, да только игроков «Фортуны» на пол было 12. Один из игроков не покинул поле после замены, а продолжил играть, что повлияло на итоговый результат: хозяева поля, возглавляемые легендарным экс-футболистом Робином ван Перси, пропустили гол на 90-й минуте и не смогли победить по итогам встречи. Судья ошибки не заметил.

Ранее сообщалось о том, что «Наполи» нашел замену Хвиче в Нидерландах.

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Робин ван Перси Херенвен Фортуна Ситтард чемпионат Нидерландов по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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Falko
"гравців «Фортуни» на підлогу було 12"
Спорти вже відверто знущаються на українцями.
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