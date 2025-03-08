Кейн может неожиданно покинуть Баварию. Сумма трансфера удивит

31-летний голеадор «Баварии» Гарри Кейн может летом покинуть немецкий клуб.

По информации английского издания TheSunFootball, Гарри Кейн может вернуться в Английскую Премьер-лигу этим летом, ведь мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность позволить нападающему покинуть клуб. «Бавария» готова отпустить Кейна за 67 миллионов фунтов стерлингов, именно такая клаусула прописана в его контракте.

В этом сезоне на клубном уровне Гарри провел 35 матчей, забил 31 гол и сделал 10 ассистов. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Кейном интересуется «Арсенал».