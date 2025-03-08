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  4. Кейн может неожиданно покинуть Баварию. Сумма трансфера удивит
Германия
08 марта 2025, 21:33 |
3237
4

Кейн может неожиданно покинуть Баварию. Сумма трансфера удивит

Англичанин может вернуться в АПЛ

08 марта 2025, 21:33 |
3237
4
Кейн может неожиданно покинуть Баварию. Сумма трансфера удивит
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

31-летний голеадор «Баварии» Гарри Кейн может летом покинуть немецкий клуб.

По информации английского издания TheSunFootball, Гарри Кейн может вернуться в Английскую Премьер-лигу этим летом, ведь мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность позволить нападающему покинуть клуб. «Бавария» готова отпустить Кейна за 67 миллионов фунтов стерлингов, именно такая клаусула прописана в его контракте.

В этом сезоне на клубном уровне Гарри провел 35 матчей, забил 31 гол и сделал 10 ассистов. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 90 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Кейном интересуется «Арсенал».

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Гарри Кейн трансферы Бавария трансферы Бундеслиги трансферы АПЛ
Дмитрий Олейник Источник: The Sun
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Lulinnha
Арсенал ? Что-то рановато. Ещё не первое апреля... 
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0
Mark4854590
Якщо з Баварією візьме трофей, то там хоч на пенсію))
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0
pol-55
Скоріше б,там в нього ще є справи.
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0
_9Quantum19_
"25-тим" під ЛЧ підійде.
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-5
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