Кейн может неожиданно покинуть Баварию. Сумма трансфера удивит
Англичанин может вернуться в АПЛ
31-летний голеадор «Баварии» Гарри Кейн может летом покинуть немецкий клуб.
По информации английского издания TheSunFootball, Гарри Кейн может вернуться в Английскую Премьер-лигу этим летом, ведь мюнхенская «Бавария» рассматривает возможность позволить нападающему покинуть клуб. «Бавария» готова отпустить Кейна за 67 миллионов фунтов стерлингов, именно такая клаусула прописана в его контракте.
В этом сезоне на клубном уровне Гарри провел 35 матчей, забил 31 гол и сделал 10 ассистов. Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 90 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Кейном интересуется «Арсенал».
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