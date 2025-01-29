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  4. Наполи нашел замену Хвиче в Нидерландах. ПСВ думает о продаже лидера
Нидерланды
29 января 2025, 12:16 | Обновлено 29 января 2025, 12:43
487
1

Наполи нашел замену Хвиче в Нидерландах. ПСВ думает о продаже лидера

Ноа Ланг может сменить клубную прописку

29 января 2025, 12:16 | Обновлено 29 января 2025, 12:43
487
1
Наполи нашел замену Хвиче в Нидерландах. ПСВ думает о продаже лидера
Getty Images/Global Images Ukraine. Ноа Ланг

Руководство «Наполи» продолжает активно искать замену перебравшемуся в ПСЖ грузинскому вингеру Хвиче Кварацхелии.

По информации нидерландского издания Telegraaf, руководство итальянского клуба активно интересуется вингером ПСВ – Ноа Лангом.

Сообщается, что сам вингер хочет перейти в клуб из Серии А. Однако красно-белые не хотят отпускать своего игрока накануне закрытия трансферного окна. Между клубами продолжаются постоянные разговоры.

Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия уже отметился результативным действием в составе ПСЖ.

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Ноа Ланг Хвича Кварацхелия Наполи Серия A чемпионат Италии по футболу ПСВ чемпионат Нидерландов по футболу трансферы Серии A трансферы
Олег Вахоцкий Источник: De Telegraaf
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Комментарии 1
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Harun Bakircioğlu
Наполи походу и без Хвичи норм. Но левый вингер не помешал бы.
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