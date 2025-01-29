Наполи нашел замену Хвиче в Нидерландах. ПСВ думает о продаже лидера

Руководство «Наполи» продолжает активно искать замену перебравшемуся в ПСЖ грузинскому вингеру Хвиче Кварацхелии.

По информации нидерландского издания Telegraaf, руководство итальянского клуба активно интересуется вингером ПСВ – Ноа Лангом.

Сообщается, что сам вингер хочет перейти в клуб из Серии А. Однако красно-белые не хотят отпускать своего игрока накануне закрытия трансферного окна. Между клубами продолжаются постоянные разговоры.

Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия уже отметился результативным действием в составе ПСЖ.