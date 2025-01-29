Нидерланды29 января 2025, 12:16 | Обновлено 29 января 2025, 12:43
487
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Наполи нашел замену Хвиче в Нидерландах. ПСВ думает о продаже лидера
Ноа Ланг может сменить клубную прописку
29 января 2025, 12:16 | Обновлено 29 января 2025, 12:43
487
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Руководство «Наполи» продолжает активно искать замену перебравшемуся в ПСЖ грузинскому вингеру Хвиче Кварацхелии.
По информации нидерландского издания Telegraaf, руководство итальянского клуба активно интересуется вингером ПСВ – Ноа Лангом.
Сообщается, что сам вингер хочет перейти в клуб из Серии А. Однако красно-белые не хотят отпускать своего игрока накануне закрытия трансферного окна. Между клубами продолжаются постоянные разговоры.
Ранее сообщалось, что Хвича Кварацхелия уже отметился результативным действием в составе ПСЖ.
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Комментарии 1
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Наполи походу и без Хвичи норм. Но левый вингер не помешал бы.
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