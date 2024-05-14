Обидчик Джоковича остановил Хачанова на пути в 1/4 финала в Риме

Чилийский теннисист Алехандро Табило (№32 ATP) пробился в 1/4 финала грунтового Мастерса в Риме.

В матче четвертого раунда чилиец обыграл Карена Хачанова (№18 ATP).

Рим. Четвертый раунд

Алехандро Табило (Чили) – Карен Хачанов – 7:6(5), 7:6(10)

В предыдущем раунде Алехандро сенсационно выбил из борьбы лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.

Табило впервые в карьере вышел в четвертьфинал Мастерса. Дальше он сыграет с Чжаном Чжичжэнем или Тиаго Монтейро.