ATP14 мая 2024, 16:06 | Обновлено 14 мая 2024, 16:07
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Обидчик Джоковича остановил Хачанова на пути в 1/4 финала в Риме
Алехандро Табило обновил лучшее личное достижение на Мастерсах
14 мая 2024, 16:06 | Обновлено 14 мая 2024, 16:07
97
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Чилийский теннисист Алехандро Табило (№32 ATP) пробился в 1/4 финала грунтового Мастерса в Риме.
В матче четвертого раунда чилиец обыграл Карена Хачанова (№18 ATP).
Рим. Четвертый раунд
Алехандро Табило (Чили) – Карен Хачанов – 7:6(5), 7:6(10)
В предыдущем раунде Алехандро сенсационно выбил из борьбы лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.
Табило впервые в карьере вышел в четвертьфинал Мастерса. Дальше он сыграет с Чжаном Чжичжэнем или Тиаго Монтейро.
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