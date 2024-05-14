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ATP
14 мая 2024, 16:06 | Обновлено 14 мая 2024, 16:07
97
0

Обидчик Джоковича остановил Хачанова на пути в 1/4 финала в Риме

Алехандро Табило обновил лучшее личное достижение на Мастерсах

14 мая 2024, 16:06 | Обновлено 14 мая 2024, 16:07
97
0
Обидчик Джоковича остановил Хачанова на пути в 1/4 финала в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Алехандро Табило

Чилийский теннисист Алехандро Табило (№32 ATP) пробился в 1/4 финала грунтового Мастерса в Риме.

В матче четвертого раунда чилиец обыграл Карена Хачанова (№18 ATP).

Рим. Четвертый раунд
Алехандро Табило (Чили) – Карен Хачанов – 7:6(5), 7:6(10)

В предыдущем раунде Алехандро сенсационно выбил из борьбы лидера мирового рейтинга Новака Джоковича.

Табило впервые в карьере вышел в четвертьфинал Мастерса. Дальше он сыграет с Чжаном Чжичжэнем или Тиаго Монтейро.

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ATP Рим Новак Джокович Алехандро Табило Карен Хачанов
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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