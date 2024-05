Кипер Реала сегодня сыграет последний матч и перейдет в другой клуб Ла Лиги

29-летний вратарь Кепа Аррисабалага, который на правах аренды выступает за «Реал», покинет мадридский клуб после завершения сезона и вернется в «Челси».

По информации Defensa Central, «Челси» сразу продаст голкипера или отдаст его снова в аренду. Кепа может перейти в другой испанский гранд – мадридский «Атлетико» или же в «Валенсию».

Испанское издание AS отмечает, что в «Реале» благодарны Кепе за его профессионализм. Тренерский штаб планирует отблагодарить Кепу сегодня, выпустив его в стартовом составе в матче против «Алавеса».

Ранее сообщалось, что Кепа может продолжить карьеру в «Интере».

