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Лига Европы
31 января 2025, 10:32 | Обновлено 31 января 2025, 10:58
269
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Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень тяжелый матч. Поле очень тяжелое»

Полузащитник забил единственный гол в игре

31 января 2025, 10:32 | Обновлено 31 января 2025, 10:58
269
1
Александр ПИХАЛЕНОК: «Очень тяжелый матч. Поле очень тяжелое»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Пихаленок

Полузащитник киевского «Динамо» Александр Пихаленок, отличившийся единственным голом в победном матче против РФШ, поделился своими эмоциями после матча Лиги Европы.

- Александр, как оценишь матч?

– Очень тяжелый матч. Поле очень тяжелое, можно сказать, как на коньках катались. Причем неважно было, какие шипы на бутсах – в первом тайме я играл с 13-миллиметровыми, во втором уже были 15-миллиметровые, но разницы не было заметно. В общем, матч очень тяжелый, команды защищались низким блоком, а на таком поле очень непросто вскрыть такую ​​оборону, но хорошо, что нам все же удалось забить в конце матча и довести игру до победы.

- В первом тайме «Динамо» вроде бы и владело мячом, но практически не создавало моментов. После перерыва последовали и моменты, и удары по воротам. Что изменилось во время отдыха, возможно тренерский штаб что-то подсказал?

– Да, тренерский штаб немного подкорректировал наши действия, указал на ошибки, и уже во втором тайме было больше остроты в атаке.

– Если не секрет, на какие именно ошибки указали тренеры?

– До перерыва больше играли поперек, назад, мало в зоны открывались. Требовалось больше открываться в зоны, больше задействовать фланги, как, в принципе, нам и удалось забить гол.

– Ты пропустил определенную часть сезона из-за травмы, но вернулся – и голевая передача в матче с «Галатасараем», и гол в сегодняшнем поединке. Насколько важны для тебя столь результативные действия?

– Если честно, то психологически очень важно, когда многое пропустил. Через два месяца очень скучал по футболу, приходил на стадион на домашние матчи и болельщики каждый раз спрашивали, когда я уже вернусь на поле. А оно все оттягивалось, и становилось немного грустно. Но продолжал работать, и, слава Богу, сейчас все хорошо – отдал передачу, забил гол. И сегодня самое главное, что команда выиграла.

- Также в игре ты обратил внимание, что 76-й номер забил на 76-й минуте...

- Да я уже отпраздновал гол, поднял глаза вверх, и увидел, что 76 минута идет. Подумал, что классно, как все совпало (улыбается).

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Динамо Киев
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Комментарии 1
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Микола Унгурян
в принципі після українських "газонів" то напевно гріх жалітись на якість поля, сумніваюся що в Німеччині поле було гіршим ніж в умовного Інгульця чи Миная
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