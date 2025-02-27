«Я фотографировался в футболке Аталанты». Беланов – о трансфере в Италию

В карьере каждой футбольной звезды есть немало неизвестных историй и тайн. В многолетней профессиональной карьере обладателя «Золотого мяча» 1986 года Игоря Беланова было немало разнообразных событий, о которых болельщики давно знают. Однако об одном из них прославленный форвард одесского «Черноморца», киевского «Динамо» и сборной СССР для широкого круга любителей футбола никогда не рассказывал. Это связано с историей завершения выступлений в команде Валерия Лобановского и перехода в зарубежный клуб. О ней Беланов рассказал в интервью Sport.ua.

– Было это в 1989 году, когда я пятый сезон выступал в составе киевского «Динамо». В то время динамовцы были первопроходцами в зарубежные клубы: в 1988-м в австрийский «Форвертс» из Штайра уехал Блохин, почти через полгода в итальянский «Ювентус» перешел Заваров, в начале 1989-го в английском «Ипсвиче» дебютировал Балтача. В те времена я, как и Заваров, должен был играть в Италии – в «Аталанте» из Бергамо. Скажу больше: все уже было готово к переходу в этот клуб. Я даже видел свой контракт с бергамцами и фотографировался в футболке «Аталанты» (у меня эта фотография до сих пор есть). Как сейчас помню, что было это в Москве, через которую все подобные переходы спортсменов оформлялись в соответствующих кабинетах.

– Как развивалась эта история?

– Почти все документы с участием заинтересованных сторон были уже подписаны, однако в последний момент вклинились определенные люди, имевшие отношение к «Динамо» и что-то там намутили. И вместо «Аталанты» я поехал в немецкую «Боруссию» (Менхенгладбах). Тогда наши футболисты были неосведомлены, ведь были не в курсе особенностей подобных переходов и не имели какого-либо легионерского опыта. Все решало руководство «Динамо». Я даже не знаю – что, как и за сколько продавали. Без понятия. Повторюсь: было все, как говорится, «на мази», но в конце концов получилось не так, как поначалу планировалось. С годами, сквозь призму прожитых лет понимаешь, что переход в менхенгладбахскую команду, которая тогда была на последнем месте в Бундеслиге, оказался не тем вариантом, на который ни я, ни кто-либо из динамовцев мог рассчитывать. Я хотел бы посмотреть, если бы Месси или Роналду отправили бы сейчас в какой-то клуб, находящийся внизу турнирной таблицы. А вот в наше время, к сожалению, часто так бывало.

Игорь Беланов защищал цвета менхенгладбахской «Боруссии» в сезоне 1989/90 и в осенней части 1990/91, а затем перешел в «Айнтрахт» из Брауншвейга. В составе этой западногерманской команды он играл в течение трех с половиной лет.

Ранее сообщалось о том, что украинский полузащитник Александр Драган подписал свой первый профессиональный контракт с итальянской «Аталантой».