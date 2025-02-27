Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я фотографировался в футболке Аталанты». Беланов – о трансфере в Италию
Италия
27 февраля 2025, 21:32 | Обновлено 27 февраля 2025, 21:42
1246
4

«Я фотографировался в футболке Аталанты». Беланов – о трансфере в Италию

Все трансферы в те времена оформлялись через москву

27 февраля 2025, 21:32 | Обновлено 27 февраля 2025, 21:42
1246
4
«Я фотографировался в футболке Аталанты». Беланов – о трансфере в Италию
Игорь Беланов

В карьере каждой футбольной звезды есть немало неизвестных историй и тайн. В многолетней профессиональной карьере обладателя «Золотого мяча» 1986 года Игоря Беланова было немало разнообразных событий, о которых болельщики давно знают. Однако об одном из них прославленный форвард одесского «Черноморца», киевского «Динамо» и сборной СССР для широкого круга любителей футбола никогда не рассказывал. Это связано с историей завершения выступлений в команде Валерия Лобановского и перехода в зарубежный клуб. О ней Беланов рассказал в интервью Sport.ua.

– Было это в 1989 году, когда я пятый сезон выступал в составе киевского «Динамо». В то время динамовцы были первопроходцами в зарубежные клубы: в 1988-м в австрийский «Форвертс» из Штайра уехал Блохин, почти через полгода в итальянский «Ювентус» перешел Заваров, в начале 1989-го в английском «Ипсвиче» дебютировал Балтача. В те времена я, как и Заваров, должен был играть в Италии – в «Аталанте» из Бергамо. Скажу больше: все уже было готово к переходу в этот клуб. Я даже видел свой контракт с бергамцами и фотографировался в футболке «Аталанты» (у меня эта фотография до сих пор есть). Как сейчас помню, что было это в Москве, через которую все подобные переходы спортсменов оформлялись в соответствующих кабинетах.

– Как развивалась эта история?

– Почти все документы с участием заинтересованных сторон были уже подписаны, однако в последний момент вклинились определенные люди, имевшие отношение к «Динамо» и что-то там намутили. И вместо «Аталанты» я поехал в немецкую «Боруссию» (Менхенгладбах). Тогда наши футболисты были неосведомлены, ведь были не в курсе особенностей подобных переходов и не имели какого-либо легионерского опыта. Все решало руководство «Динамо». Я даже не знаю – что, как и за сколько продавали. Без понятия. Повторюсь: было все, как говорится, «на мази», но в конце концов получилось не так, как поначалу планировалось. С годами, сквозь призму прожитых лет понимаешь, что переход в менхенгладбахскую команду, которая тогда была на последнем месте в Бундеслиге, оказался не тем вариантом, на который ни я, ни кто-либо из динамовцев мог рассчитывать. Я хотел бы посмотреть, если бы Месси или Роналду отправили бы сейчас в какой-то клуб, находящийся внизу турнирной таблицы. А вот в наше время, к сожалению, часто так бывало.

Игорь Беланов защищал цвета менхенгладбахской «Боруссии» в сезоне 1989/90 и в осенней части 1990/91, а затем перешел в «Айнтрахт» из Брауншвейга. В составе этой западногерманской команды он играл в течение трех с половиной лет.

Ранее сообщалось о том, что украинский полузащитник Александр Драган подписал свой первый профессиональный контракт с итальянской «Аталантой».

По теме:
Президент Искендерунспора: «Наш игрок получил предложение от Динамо Киев»
Бразильца Карпат может заменить его земляк из Руха
11 ассистов в чемпионате. Динамо сделало предложение по турецкому вингеру
Игорь Беланов Динамо Киев Боруссия Менхенгладбах Айнтрахт Брауншвейг Аталанта инсайд Александр Заваров Олег Блохин Сергей Балтача
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон назвал боксера, которого бы никогда не смог одолеть
Футбол | 27 февраля 2025, 00:20 2
Майк Тайсон назвал боксера, которого бы никогда не смог одолеть
Майк Тайсон назвал боксера, которого бы никогда не смог одолеть

«Железный Майк» назвал Мухаммеда Али

Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Футбол | 27 февраля 2025, 08:26 23
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда

За Виктором продолжают следить «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед»

Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Футбол | 27.02.2025, 02:39
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Настоящий герой. Известна оценка Лунина за матч против Реала Сосьедад
Два клуба интересуются талантливым легионером Шахтера U-19
Футбол | 27.02.2025, 22:11
Два клуба интересуются талантливым легионером Шахтера U-19
Два клуба интересуются талантливым легионером Шахтера U-19
Ярмоленко назвал игроков Динамо, которые могут уехать в Европу
Футбол | 27.02.2025, 14:53
Ярмоленко назвал игроков Динамо, которые могут уехать в Европу
Ярмоленко назвал игроков Динамо, которые могут уехать в Европу
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
umnuy2
пусть лучше раскажет как опозорился на всю европу когда в немецком магазе вещи украл....
Ответить
+2
Remark
В німецькому магазі спиздив футболку Аталанти, а потім фотографувався в ній😁
Ответить
+1
Pavel_i_CO
Напідтримувався Павєлку, іуда?
Ответить
+1
Mark4854590
Коли дозволили такі переходи, та ще пару років по тому, деякі футболісти були раді перейти в будь-який іноземний клуб, аби тільки виїхати за кордон.
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
26.02.2025, 08:42 2
Бокс
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
26.02.2025, 07:53 11
Футбол
Энтони ДЖОШУА: «Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало?»
Энтони ДЖОШУА: «Я очень хотел вмешаться. Знаете, что мне помешало?»
26.02.2025, 03:26
Бокс
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
ФОТО. Украинский футболист встречается с замужней секс-бомбой. Кто он?
26.02.2025, 20:24 9
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Он не хотел, чтобы бой останавливали. Почему это сделали?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он не хотел, чтобы бой останавливали. Почему это сделали?»
26.02.2025, 01:36
Бокс
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
Британский журналист: «Боюсь, теперь увидим, насколько Забарный хорош»
26.02.2025, 10:32 4
Футбол
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
Аль-Шейх анонсировал бой за титул абсолютного чемпиона мира. Есть условие
26.02.2025, 03:07 2
Бокс
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
ФОТО. Реал без слов описал игру Лунина в полуфинальном матче Кубка Испании
27.02.2025, 08:22 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем