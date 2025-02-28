Надежда КОЛБ: Марина едва передвигалась по дому за день до вылета в Мексику
Сестры Колб впервые в карьере выступили на турнире категории WTA 500
Украинские теннисистки Марина Колб и Надежда Колб выступили на турнире WTA 500 в Мериде (Мексика) достаточно успешно, сумев выиграть один поединок на своих первых соревнованиях такой категории.
К сожалению, в четвертьфинале украинки уступили тандему Анна Данилина / Ирина Хромачева, досрочно завершив матч во втором сете из-за травмы Марины.
Надежда в социальных сетях поблагодарила фанатов за поддержку и пояснила причина отказа от продолжения борьбы:
«Нам очень жаль заканчивать наш первый турнир WTA 500 таким образом... К сожалению, мы не можем вернуться в январь и изменить то неприятное падение Марины, из-за которого она не играла в теннис полтора месяца и едва передвигалась по дому за день до вылета в Мексику.
Мы сделали невозможное, выиграв первую игру, и ситуация только ухудшилась уже на следующий день. Сезон только начинается и мы очень хотим еще поиграть...
Спасибо всем, кто нас поздравил и поддержал нас! Спасибо, Мексика, за гостеприимство, поддержку и за эти подаренные эмоции! Я не знаю, вернусь ли я точно не забуду эту замечательную неделю».
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