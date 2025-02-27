ВИДЕО. Танец лидера Барселоны с мамой взорвал соцсети

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал вместе со своей матерью стали героями вирусного видео.

В видео, опубликованном в социальных сетях, Ямал и его мать танцуют под латиноамериканскую песню, двигаясь в хорошо отрепетированной хореографии.

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«Эта семья могла бы участвовать в танцевальном конкурсе», – подметил один из болельщиков.

Звезда «Барселоны» известен за пределами поля своей крепкой связью с семьей, часто проводя время с отцом и, в особенности, с младшим братом.