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27 февраля 2025, 23:43 |
513
0

ВИДЕО. Танец лидера Барселоны с мамой взорвал соцсети

Ламин Ямал делает свою маму звездой

27 февраля 2025, 23:43 |
513
0
ВИДЕО. Танец лидера Барселоны с мамой взорвал соцсети
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямал

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямал вместе со своей матерью стали героями вирусного видео.

В видео, опубликованном в социальных сетях, Ямал и его мать танцуют под латиноамериканскую песню, двигаясь в хорошо отрепетированной хореографии.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

«Эта семья могла бы участвовать в танцевальном конкурсе», – подметил один из болельщиков.

Звезда «Барселоны» известен за пределами поля своей крепкой связью с семьей, часто проводя время с отцом и, в особенности, с младшим братом.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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