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28 февраля 2025, 01:27 | Обновлено 28 февраля 2025, 01:28
129
1

ФОТО. Роскошный жест Роналду. Вот что он подарил Джорджине

Криштиану умеет любить...

28 февраля 2025, 01:27 | Обновлено 28 февраля 2025, 01:28
129
1
ФОТО. Роскошный жест Роналду. Вот что он подарил Джорджине
Instagram. Джорджина Родригес и Криштиану Роналду

Джорджина Родригес показала трогательный момент, который подтверждает, что форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – влюблен в неё.

На последнем фото её с гигантским букетом красных роз и бриллиантовым кольцом видно, как Роналду балует свою возлюбленную.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Он известен своей дисциплиной и победами на поле, но вне игры остаётся мужчиной, который ценит Джорджину.

В его жестах — не только слова, но и реальные поступки, доказывающие, что для него она особенная.

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фото lifestyle Криштиану Роналду Джорджина Родригес Аль-Наср Эр-Рияд
Максим Лапченко Источник: Instagram
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