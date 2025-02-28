ФОТО. Роскошный жест Роналду. Вот что он подарил Джорджине

Джорджина Родригес показала трогательный момент, который подтверждает, что форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – влюблен в неё.

На последнем фото её с гигантским букетом красных роз и бриллиантовым кольцом видно, как Роналду балует свою возлюбленную.

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Он известен своей дисциплиной и победами на поле, но вне игры остаётся мужчиной, который ценит Джорджину.

В его жестах — не только слова, но и реальные поступки, доказывающие, что для него она особенная.