ФОТО. Роскошный жест Роналду. Вот что он подарил Джорджине
Криштиану умеет любить...
Джорджина Родригес показала трогательный момент, который подтверждает, что форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду – влюблен в неё.
На последнем фото её с гигантским букетом красных роз и бриллиантовым кольцом видно, как Роналду балует свою возлюбленную.
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Он известен своей дисциплиной и победами на поле, но вне игры остаётся мужчиной, который ценит Джорджину.
В его жестах — не только слова, но и реальные поступки, доказывающие, что для него она особенная.
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