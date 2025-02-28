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Чемпионат Италии
Болонья
27.02.2025 21:45 – FT 2 : 1
Милан
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Италия
28 февраля 2025, 01:13 | Обновлено 28 февраля 2025, 01:17
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0

Болонья – Милан – 2:1. Камбэк от хозяев. Видео голов и обзор

«Россонери» уже восьмые после этого матча

28 февраля 2025, 01:13 | Обновлено 28 февраля 2025, 01:17
20
0
Болонья – Милан – 2:1. Камбэк от хозяев. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 27 февраля, проходил перенесенный матч 9-го тура Серии А между «Болоньей» и «Миланом».

Подопечные Сержиу Консейсау в конце первого тайма открыли счет в матче - на 43-й минуте забил Рафаэл Леау.

Игроки «Болоньи» во втором тайме сумели отыграться, а затем и выйти вперед. На 48-й минуте Сантьяго Кастро сравнял счет, а на 82-й Дан Ндое принес хозяевам победу.

«Болонья» с 46 очками расположилась на 6-м месте, а „Милан“ с 41 баллом остался 8-м.

Серия А. 9-й тур

Болонья – Милан – 2:1

Голы: Кастро, 48, Ндойе, 82 - Леау, 43

Видео голов и обзор матча

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Ндой (Болонья).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Кастро (Болонья).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
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видео голов и обзор Милан Болонья Болонья - Милан Рафаэл Леау Сержиу Консейсау Сантьяго Кастро Дан Ндойе
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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