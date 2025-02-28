Болонья – Милан – 2:1. Камбэк от хозяев. Видео голов и обзор

В четверг, 27 февраля, проходил перенесенный матч 9-го тура Серии А между «Болоньей» и «Миланом».

Подопечные Сержиу Консейсау в конце первого тайма открыли счет в матче - на 43-й минуте забил Рафаэл Леау.

Игроки «Болоньи» во втором тайме сумели отыграться, а затем и выйти вперед. На 48-й минуте Сантьяго Кастро сравнял счет, а на 82-й Дан Ндое принес хозяевам победу.

«Болонья» с 46 очками расположилась на 6-м месте, а „Милан“ с 41 баллом остался 8-м.

Серия А. 9-й тур

Болонья – Милан – 2:1

Голы: Кастро, 48, Ндойе, 82 - Леау, 43

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