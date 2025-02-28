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Италия
28 февраля 2025, 03:12 | Обновлено 28 февраля 2025, 03:16
23
0

Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Такое ощущение, будто сюда попал случайно»

Главный тренер «Милана» заговорил об отставке

28 февраля 2025, 03:12 | Обновлено 28 февраля 2025, 03:16
23
0
Сержиу КОНСЕЙСАУ: «Такое ощущение, будто сюда попал случайно»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Милана» Сержиу Консейсау прокомментировал поражение команды от «Болоньи» (1:2) в матче 9-го тура Серии A.

«Мы знали, как действовать, когда прессинговать соперника, надежно играли в обороне и создавали нашим полузащитникам достаточно пространства.

Когда мы придерживаемся плана, то создаем много моментов, но если что-то идет не так, у нас все рушится.

К сожалению, вынужден говорить и об арбитре. Нет, мы проиграли не только из-за него, но когда нам забивают после очевидной игры рукой – это обидно. Можно сказать, что все имеют право на ошибки, но для нас это был очень важный матч.

Я вижу и слышу разговоры о моей отставке. Такое впечатление, будто я сюда попал случайно. Скажу честно – я готов к любым решениям.

Если клуб решит меня уволить, просто скажите мне об этом. Я не попрошу ни одного лишнего евро. Я не человек, который пришел с улицы - я выиграл 13 трофеев и провел 100 матчей в Лиге чемпионов. Поэтому еще раз говорю: перестаньте сыпать в мой адрес оскорбления. У меня есть семья, которая все это видит, – это несправедливо», – эмоционально заявил Консейсау.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Сержиу Консейсау Милан Болонья Болонья - Милан
Александр Сильченко Источник: Football-Italia
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