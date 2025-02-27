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Болонья
27.02.2025 21:45 – FT 2 : 1
Милан
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Италия
27 февраля 2025, 23:47 | Обновлено 27 февраля 2025, 23:51
119
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Очередная неудача россонери. Болонья одолела Милан в Серии А

Поздний гол Дана Ндойе принес победу хозяевам поля

27 февраля 2025, 23:47 | Обновлено 27 февраля 2025, 23:51
119
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Очередная неудача россонери. Болонья одолела Милан в Серии А
Getty Images/Global Images Ukraine. Дан Ндойе

В четверг, 27 февраля, проходил перенесенный матч 9-го тура Серии А между «Болоньей» и «Миланом».

Встречу принимал Ренато Даль-Ара в Болонье.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Несмотря на то, что португальский лидер гостей Рафаэл Леау открыл счет в матче, по итогам встречи «россонери» уступили: за «Болонью» забивали Кастро и Ндойе.

«Болонья» с 46 очками расположилась на 6-м месте, а «Милан» с 41 баллом остался 8-м.

Серия А. 9-й тур

Болонья – Милан – 2:1

Голы: Кастро, 48, Ндойе, 82 – Леау, 43

Фото матча:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 1
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ivankondrat96
На відміну від матчу з Торіно, тут більш-менш все по ділу. Якби прикро це для вболівальників Мілану не було
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