Очередная неудача россонери. Болонья одолела Милан в Серии А
Поздний гол Дана Ндойе принес победу хозяевам поля
В четверг, 27 февраля, проходил перенесенный матч 9-го тура Серии А между «Болоньей» и «Миланом».
Встречу принимал Ренато Даль-Ара в Болонье.
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Несмотря на то, что португальский лидер гостей Рафаэл Леау открыл счет в матче, по итогам встречи «россонери» уступили: за «Болонью» забивали Кастро и Ндойе.
«Болонья» с 46 очками расположилась на 6-м месте, а «Милан» с 41 баллом остался 8-м.
Серия А. 9-й тур
Болонья – Милан – 2:1
Голы: Кастро, 48, Ндойе, 82 – Леау, 43
Фото матча:
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