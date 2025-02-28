ФОТО. Сексуальная каратистка вернулась к украинскому футболисту
Снова вместе, теперь в Косово...
27-летний украинский футболист Денис Костишин, недавно присоединившийся к клубу «Дрита», воссоединился с возлюбленной Валерией Андреевой.
Валерия — чемпионка Европы по карате, которая более 8 лет занимается спортом.
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Они опубликовали милые фото с питомцем в соцсетях. Валерия написала «Твой взгляд», а Денис тоже поделился снимком с их бульдогом.
Пара, судя по всему, живет вместе в Косово, и уже успела выучить несколько слов на местном языке.
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