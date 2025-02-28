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28 февраля 2025, 00:45 | Обновлено 28 февраля 2025, 00:47
679
0

ФОТО. Сексуальная каратистка вернулась к украинскому футболисту

Снова вместе, теперь в Косово...

28 февраля 2025, 00:45 | Обновлено 28 февраля 2025, 00:47
679
0
ФОТО. Сексуальная каратистка вернулась к украинскому футболисту
Instagram. Валерия Андреева

27-летний украинский футболист Денис Костишин, недавно присоединившийся к клубу «Дрита», воссоединился с возлюбленной Валерией Андреевой.

Валерия — чемпионка Европы по карате, которая более 8 лет занимается спортом.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Они опубликовали милые фото с питомцем в соцсетях. Валерия написала «Твой взгляд», а Денис тоже поделился снимком с их бульдогом.

Пара, судя по всему, живет вместе в Косово, и уже успела выучить несколько слов на местном языке.

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фото lifestyle Денис Костышин девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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