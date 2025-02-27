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Турция
27 февраля 2025, 21:34 | Обновлено 27 февраля 2025, 22:17
849
1

Президент Искендерунспора: «Наш игрок получил предложение от Динамо Киев»

Хакан Болат заявил об интересе к Мехмету Манишу со стороны киевского и бухарестского Динамо

27 февраля 2025, 21:34 | Обновлено 27 февраля 2025, 22:17
849
1
Президент Искендерунспора: «Наш игрок получил предложение от Динамо Киев»
ФК Искендерунспор. Хакан Болат

Президент турецкого клуба «Искендерунспор» Хакан Болат заявил, что киевское «Динамо» заинтересовано в подписании вингера его команды Мехмета Маниша.

«Игрок нашей команды Мехмет Маниш получил официальное предложение о трансфере от бухарестского «Динамо» и киевского «Динамо». В конце сезона будут определенные изменения по трансферам», – сказал Болат Radyospor.

В текущем сезоне Маниш сыграл за «Искендерунспор», который выступает в третьем по силе дивизионе Турции, 25 матчей, забил 1 гол и сделал 15 результативных передач. Контракт 23-летнего игрока с его клубом рассчитан до лета 2025 года.

Ранее Ярмоленко назвал игроков «Динамо», которые могут поехать в Европу.

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Динамо Киев Динамо Бухарест чемпионат Турции по футболу трансферы трансферы УПЛ Искендерунспор
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 1
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avk2307
Через час повторять статью которая вышла в 20.32 только поменяв заголовок . на этом же сайте это конечно что то новенькое.
Если б про Судакова- то понятно, а тут хз этот турок заплатил что ли?
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