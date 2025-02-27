Президент Искендерунспора: «Наш игрок получил предложение от Динамо Киев»
Хакан Болат заявил об интересе к Мехмету Манишу со стороны киевского и бухарестского Динамо
Президент турецкого клуба «Искендерунспор» Хакан Болат заявил, что киевское «Динамо» заинтересовано в подписании вингера его команды Мехмета Маниша.
«Игрок нашей команды Мехмет Маниш получил официальное предложение о трансфере от бухарестского «Динамо» и киевского «Динамо». В конце сезона будут определенные изменения по трансферам», – сказал Болат Radyospor.
В текущем сезоне Маниш сыграл за «Искендерунспор», который выступает в третьем по силе дивизионе Турции, 25 матчей, забил 1 гол и сделал 15 результативных передач. Контракт 23-летнего игрока с его клубом рассчитан до лета 2025 года.
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