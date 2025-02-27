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Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 14:53 | Обновлено 27 февраля 2025, 15:11
607
1

Ярмоленко назвал игроков Динамо, которые могут уехать в Европу

Футболист выделил четырех одноклубников

27 февраля 2025, 14:53 | Обновлено 27 февраля 2025, 15:11
607
1
Ярмоленко назвал игроков Динамо, которые могут уехать в Европу
ФК Динамо Киев. Андрей Ярмоленко

Вингер киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко назвал тех одноклубников, которые в любое время могут покинуть УПЛ и уехать в иностранный чемпионат:

«Ванат, Бражко, Шапаренко, Нещерет – они готовы к переходу в иностранные чемпионаты, потому что они уже играют в лучшей команде Украины. Вопрос в том, что кому-то лучше сейчас уйти, а другим – немного подождать и покинуть «Динамо» позже.

Если смотреть на потенциал, то это футболисты высокого качества и будущее сборной Украины. Все видят уровень футболиста и понимают, когда он перерос чемпионат УПЛ. Для того, чтобы развиваться, нужно менять лигу и конкурировать с сильнейшими, тогда и твой уровень будет повышаться.

Нет такого, что в «Динамо» спешат продавать. Сначала нужно найти клуб, который удовлетворит финансовые запросы игрока, нужно учитывать много нюансов», – считает Ярмоленко.

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Динамо Киев Андрей Ярмоленко Руслан Нещерет Николай Шапаренко Владислав Ванат Владимир Бражко
Николай Титюк Источник: YouTube
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Комментарии 1
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Victor673256ua
Не схоже, що Шапаренка взагалі збираються продавати. Нещерета найближчим часом теж не відпустять
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