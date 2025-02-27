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Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 20:30 | Обновлено 27 февраля 2025, 20:39
988
0

11 ассистов в чемпионате. Динамо сделало предложение по турецкому вингеру

Мехмет Маниш привлекает внимание киевского клуба

27 февраля 2025, 20:30 | Обновлено 27 февраля 2025, 20:39
988
0
11 ассистов в чемпионате. Динамо сделало предложение по турецкому вингеру
Fanatik. Мехмет Маниш

Турецкий вингер «Искендерунспора» Мехмет Маниш привлекает внимание киевского «Динамо».

Об этом заявил президент турецкого клуба Хакан Болат. Он отметил, что два клуба сделало предложение по турецкому футболисту: «Динамо» Киев и «Динамо» Бухарест.

В текущем сезоне Мехмет Маниш провел 25 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 15 ассистов, 11 из которых – в чемпионате. «Искендерунспор» выступает в 3-м по силе чемпионате Турции. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 200 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что Андрей Ярмоленко назвал игроков «Динамо», которые могут уехать в Европу.

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Динамо Киев Искендерунспор трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу Динамо Бухарест
Даниил Кирияка Источник: Ajansspor
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