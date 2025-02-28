Рому с Довбиком возглавит лучший тренер в истории Лиги чемпионов

Наставник «Реала» Карло Анчелотти может летом покинуть мадридский клуб.

По информации испанских СМИ, этой ситуацией готова воспользоваться римская «Рома». Руководство римского клуба, за который играет украинец Артем Довбик, прилагает максимум усилий, чтобы договориться с итальянцем, если тот покинет «бланкос». «Волки» считают, что Анчелотти именно тот тренер, который поможет команде вернуться в элиту итальянского футбола.

Анчелотти является самым титулованным тренером в истории Лиги чемпионов, он выиграл пять трофеев. Карло также является рекордсменом по количеству выигранных матчей в главном еврокубке.

Ранее Клаудио Раньери прокомментировал травму Довбика.