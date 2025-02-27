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27 февраля 2025, 22:51 | Обновлено 28 февраля 2025, 00:14
2325
5

ФОТО. Экс-жена футболиста сборной Украины сидит на антидепрессантах

И мечтает поехать в санаторий...

27 февраля 2025, 22:51 | Обновлено 28 февраля 2025, 00:14
2325
5
ФОТО. Экс-жена футболиста сборной Украины сидит на антидепрессантах
Instagram. Анна Зубкова

Бывшая жена футболиста Александра Зубкова, Анна Зубкова, откровенно поделилась своими переживаниями в Instagram, рассказав о трудностях с антидепрессантами и желании убежать от реальности.

Напомним, что Анна подала на развод из-за частых измен мужа, который сейчас выступает за турецкий «Трабзонспор» и вызывается в сборную Украины.

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Она призналась, что даже при минимальной дозе ей сложно справиться, и мечтает побывать в швейцарском санатории, гулять по лугам с коровами и слушать пение птиц.

Однако эти сторис быстро исчезли с её аккаунта.

Возможно, Анна передумала делиться личными переживаниями или получила неожиданный отклик от подписчиков.

Несмотря на удаление публикаций, они привлекли внимание к её эмоциональному состоянию.

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фото lifestyle Александр Зубков Анна Зубкова Шахтер Донецк
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Серж
Аня, ну какая Швейцария? Максимум местная сауна
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0
Oleksa
Не по темі, але цікавий факт. Помітив що всі жінки наших футболістів - російськомовні. Збіг?
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0
Alex T
Буренка без спонсора загрустила, прочитала наверное про его зп у турков и другие будут доить теперь спонсора)
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0
Александр Бондарь
А потом в Турцию.И сосать сосать...........
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0
avk2307
Звідки Максим Лапченко знаєщо Зубков викликається в Збірну України з Трабзонспора?
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-2
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