ФОТО. Экс-жена футболиста сборной Украины сидит на антидепрессантах

Бывшая жена футболиста Александра Зубкова, Анна Зубкова, откровенно поделилась своими переживаниями в Instagram, рассказав о трудностях с антидепрессантами и желании убежать от реальности.

Напомним, что Анна подала на развод из-за частых измен мужа, который сейчас выступает за турецкий «Трабзонспор» и вызывается в сборную Украины.

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Она призналась, что даже при минимальной дозе ей сложно справиться, и мечтает побывать в швейцарском санатории, гулять по лугам с коровами и слушать пение птиц.

Однако эти сторис быстро исчезли с её аккаунта.

Возможно, Анна передумала делиться личными переживаниями или получила неожиданный отклик от подписчиков.

Несмотря на удаление публикаций, они привлекли внимание к её эмоциональному состоянию.