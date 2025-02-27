ФОТО. Экс-жена футболиста сборной Украины сидит на антидепрессантах
И мечтает поехать в санаторий...
Бывшая жена футболиста Александра Зубкова, Анна Зубкова, откровенно поделилась своими переживаниями в Instagram, рассказав о трудностях с антидепрессантами и желании убежать от реальности.
Напомним, что Анна подала на развод из-за частых измен мужа, который сейчас выступает за турецкий «Трабзонспор» и вызывается в сборную Украины.
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Она призналась, что даже при минимальной дозе ей сложно справиться, и мечтает побывать в швейцарском санатории, гулять по лугам с коровами и слушать пение птиц.
Однако эти сторис быстро исчезли с её аккаунта.
Возможно, Анна передумала делиться личными переживаниями или получила неожиданный отклик от подписчиков.
Несмотря на удаление публикаций, они привлекли внимание к её эмоциональному состоянию.
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