Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Двери открыты. У Флика есть план по Месси
Испания
28 февраля 2025, 00:44 |
148
0

Двери открыты. У Флика есть план по Месси

Легендарный аргентинец будет выступать на позиции 10-ки в случае возвращения в Испанию

28 февраля 2025, 00:44 |
148
0
Двери открыты. У Флика есть план по Месси
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

У главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика есть план по аргентинскому вингеру «Интер Майами» Лионелю Месси, сообщает El Nacional.

По информации источника, 59-летний специалист в случае переезда 37-летнего футболиста готов дать ему роль 10-ки на поле, чтобы Педри играл чуть глубже, а Ямал располагался на правом фланге атаки.

Также есть вероятность, что аргентинец будет выступать в роли фальшивой девятки. Флик не уверен, что у него получится совместить на поле Роберта Левандовски и Месси.

Двери «Барселоны» открыты для Лионеля. Сам Месси окончательное решение по своему будущему не принял.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» готовит предложение по суперзвезде «Барселоны».

По теме:
Реал подпишет только 1 игрока летом. Стало известно, кто этот футболист
ВИДЕО. Танец лидера Барселоны с мамой взорвал соцсети
Возвращение домой. Топ-талант Барселоны покинет европейский футбол
Лионель Месси трансферы трансферы Ла Лиги Интер Майами Ханс-Дитер Флик Барселона Ламин Ямал Педри
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

11 ассистов в чемпионате. Динамо сделало предложение по турецкому вингеру
Футбол | 27 февраля 2025, 20:30 14
11 ассистов в чемпионате. Динамо сделало предложение по турецкому вингеру
11 ассистов в чемпионате. Динамо сделало предложение по турецкому вингеру

Мехмет Маниш привлекает внимание киевского клуба

ФОТО. Милота дня. Звездный футболист в малышкой в руках умилил всех
Футбол | 28 февраля 2025, 01:06 0
ФОТО. Милота дня. Звездный футболист в малышкой в руках умилил всех
ФОТО. Милота дня. Звездный футболист в малышкой в руках умилил всех

Илкай Гюндоган – любящий отец

На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
Теннис | 27.02.2025, 13:38
На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
На жизнь заработала. Свитолина рассказала, чем займется после карьеры
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Футбол | 27.02.2025, 12:57
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Кто заменит Шовковского? Ярмоленко назвал будущего тренера Динамо
Мешает один человек. Известно, почему Месси не вернется в Барселону
Футбол | 27.02.2025, 17:28
Мешает один человек. Известно, почему Месси не вернется в Барселону
Мешает один человек. Известно, почему Месси не вернется в Барселону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леннокс ЛЬЮИС: «Он не хотел, чтобы бой останавливали. Почему это сделали?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Он не хотел, чтобы бой останавливали. Почему это сделали?»
26.02.2025, 01:36
Бокс
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
Как выглядит таблица УПЛ после 18-го тура. Расписание следующих матчей
26.02.2025, 08:42 1
Футбол
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
Легендарное возвращение. Месси уйдет в аренду в европейский гранд
26.02.2025, 07:53 11
Футбол
Экс-чемпион мира из Украины планирует отобрать титул у российского боксера
Экс-чемпион мира из Украины планирует отобрать титул у российского боксера
26.02.2025, 13:47
Бокс
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
Цыганков может покинуть Жирону. Его хотят два европейских гранда
27.02.2025, 08:26 23
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
АЛЬ-ШЕЙХ: «Он не подерется с Усиком. Люди ждут...»
26.02.2025, 08:42 2
Бокс
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
Наставник Бенфики определился с основным вратарем на остаток сезона
26.02.2025, 12:57 2
Футбол
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
Барселона – Атлетико – 4:4. Триллер в Кубке Испани. Видео голов и обзор
26.02.2025, 02:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем