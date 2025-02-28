Двери открыты. У Флика есть план по Месси
Легендарный аргентинец будет выступать на позиции 10-ки в случае возвращения в Испанию
У главного тренера «Барселоны» Ханса-Дитера Флика есть план по аргентинскому вингеру «Интер Майами» Лионелю Месси, сообщает El Nacional.
По информации источника, 59-летний специалист в случае переезда 37-летнего футболиста готов дать ему роль 10-ки на поле, чтобы Педри играл чуть глубже, а Ямал располагался на правом фланге атаки.
Также есть вероятность, что аргентинец будет выступать в роли фальшивой девятки. Флик не уверен, что у него получится совместить на поле Роберта Левандовски и Месси.
Двери «Барселоны» открыты для Лионеля. Сам Месси окончательное решение по своему будущему не принял.
Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ» готовит предложение по суперзвезде «Барселоны».
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