Больше 100 миллионов евро. ПСЖ готовит предложение по суперзвезде Барселоны
Гави привлекает внимание парижского гранда
Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Гави привлекает внимание «ПСЖ», сообщает El Nacional.
По информации источника, 20-летний футболист рассматривается французским грандом как серьезное усиление, за которое они готовы отдать огромные деньги. Клуб готовит предложение.
Хоть в Испании и не горят желанием отпускать испанца, но предложение в100 и более миллионов евро может заставить руководство сине-гранатовых» передумать. Гави «Барселону» покидать не хочет.
Важным фактором является Дани Ольмо: если он наберет форму и вытеснит Гави из стартового состава, то последний может задуматься о смене клуба.
Ранее сообщалось о том, что топ-талант Барселоны покинет европейский футбол.
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