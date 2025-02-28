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Испания
28 февраля 2025, 00:35 | Обновлено 28 февраля 2025, 00:36
336
0

Больше 100 миллионов евро. ПСЖ готовит предложение по суперзвезде Барселоны

Гави привлекает внимание парижского гранда

28 февраля 2025, 00:35 | Обновлено 28 февраля 2025, 00:36
336
0
Больше 100 миллионов евро. ПСЖ готовит предложение по суперзвезде Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Испанский полузащитник каталонской «Барселоны» Гави привлекает внимание «ПСЖ», сообщает El Nacional.

По информации источника, 20-летний футболист рассматривается французским грандом как серьезное усиление, за которое они готовы отдать огромные деньги. Клуб готовит предложение.

Хоть в Испании и не горят желанием отпускать испанца, но предложение в100 и более миллионов евро может заставить руководство сине-гранатовых» передумать. Гави «Барселону» покидать не хочет.

Важным фактором является Дани Ольмо: если он наберет форму и вытеснит Гави из стартового состава, то последний может задуматься о смене клуба.

Ранее сообщалось о том, что топ-талант Барселоны покинет европейский футбол.

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Гави трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1 Барселона ПСЖ Дани Ольмо
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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