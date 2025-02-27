Возвращение домой. Топ-талант Барселоны покинет европейский футбол
Витор Роке перейдет в «Палмейрас»
Бразильский нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке, который выступает за «Бетис» на правах аренды, станет игроком «Палмейраса», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, 19-летний страйкер переберется в бразильский клуб за 25 миллионов евро + 5 миллионов бонусов.
«Бетис» согласился на преждевременное окончание аренды в обмен на часть прав на Абде Эззалзули, которые принадлежали «сине-гранатовым».
Длительность контракта составит 5 лет.
В текущем сезоне Витор Роке провел 33 матча на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 2ассиста.
Ранее сообщалось о том, что Флик запросил у руководства «Барселоны» трансфер.
🚨🟢 Vitor Roque to Palmeiras, here we go! Deal now in place between all parties as Real Betis just approved the move.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 27, 2025
Barcelona will receive €25m plus €5m and sell-on clause, Betis will get higher rights for Ez Abde as compensation.
🐅 Roque signs 5 year deal at Palmeiras. pic.twitter.com/9UnoFKBFGF
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Железный Майк» назвал Мухаммеда Али
Украинский голкипер провел хороший матч в Кубке Испании