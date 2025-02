Возвращение домой. Топ-талант Барселоны покинет европейский футбол

Бразильский нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке, который выступает за «Бетис» на правах аренды, станет игроком «Палмейраса», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 19-летний страйкер переберется в бразильский клуб за 25 миллионов евро + 5 миллионов бонусов.

«Бетис» согласился на преждевременное окончание аренды в обмен на часть прав на Абде Эззалзули, которые принадлежали «сине-гранатовым».

Длительность контракта составит 5 лет.

В текущем сезоне Витор Роке провел 33 матча на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 2ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Флик запросил у руководства «Барселоны» трансфер.

