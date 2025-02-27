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Испания
27 февраля 2025, 23:21 |
771
2

Возвращение домой. Топ-талант Барселоны покинет европейский футбол

Витор Роке перейдет в «Палмейрас»

27 февраля 2025, 23:21 |
771
2
Возвращение домой. Топ-талант Барселоны покинет европейский футбол
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Роке

Бразильский нападающий каталонской «Барселоны» Витор Роке, который выступает за «Бетис» на правах аренды, станет игроком «Палмейраса», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, 19-летний страйкер переберется в бразильский клуб за 25 миллионов евро + 5 миллионов бонусов.

«Бетис» согласился на преждевременное окончание аренды в обмен на часть прав на Абде Эззалзули, которые принадлежали «сине-гранатовым».

Длительность контракта составит 5 лет.

В текущем сезоне Витор Роке провел 33 матча на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 2ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Флик запросил у руководства «Барселоны» трансфер.

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Витор Роке Барселона Бетис Палмейрас трансферы трансферы Ла Лиги чемпионат Бразилии по футболу Абде Эззалзули Фабрицио Романо
Даниил Кирияка Источник: Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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Dysear
Форвард то він доволі солідний але не підходить під стиль Барси. Єдине, що у ньому дивує це гольове відчуття та реалізація, а так звичайний середняк
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0
WalterBlack
Непоганий гравець але не зміг впоратися з конкуренцією на позицію форварда в Барселоні, можливо якби мав більше хвилин на полі то зміг би заграти. Все ж не мали каталонці садити Левандовського на банку, який забиває по 30+ голів за сезон
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