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Испания
27 февраля 2025, 23:05 | Обновлено 27 февраля 2025, 23:24
653
0

Нет стабильности. Флик запросил у руководства Барселоны трансфер

Немецкий специалист хочет видеть в команде универсального фулбека

27 февраля 2025, 23:05 | Обновлено 27 февраля 2025, 23:24
653
0
Нет стабильности. Флик запросил у руководства Барселоны трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Ханс-Дитер Флик

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик запросил у руководства клуба трансфер, сообщает Fichajes.

По информации источника, 59-летний специалист хочет видеть в команде универсального фулбека, который может сыграть и на правом, и на левом фланге обороны.

Ему нравится профиль Эктора Форта, но из-за отсутствия стабильности следующий сезон игрок, вероятно, поведет в аренде.

Спортивный директор клуба Деку отдает предпочтение подписанию нападающего.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» может попрощаться со звездой.

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Барселона Эктор Форт трансферы трансферы Ла Лиги Ханс-Дитер Флик
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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