Нет стабильности. Флик запросил у руководства Барселоны трансфер

Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик запросил у руководства клуба трансфер, сообщает Fichajes.

По информации источника, 59-летний специалист хочет видеть в команде универсального фулбека, который может сыграть и на правом, и на левом фланге обороны.

Ему нравится профиль Эктора Форта, но из-за отсутствия стабильности следующий сезон игрок, вероятно, поведет в аренде.

Спортивный директор клуба Деку отдает предпочтение подписанию нападающего.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» может попрощаться со звездой.