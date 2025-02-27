Нет стабильности. Флик запросил у руководства Барселоны трансфер
Немецкий специалист хочет видеть в команде универсального фулбека
Немецкий тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик запросил у руководства клуба трансфер, сообщает Fichajes.
По информации источника, 59-летний специалист хочет видеть в команде универсального фулбека, который может сыграть и на правом, и на левом фланге обороны.
Ему нравится профиль Эктора Форта, но из-за отсутствия стабильности следующий сезон игрок, вероятно, поведет в аренде.
Спортивный директор клуба Деку отдает предпочтение подписанию нападающего.
Ранее сообщалось о том, что «Барселона» может попрощаться со звездой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
Аргентинец может вернуться в Европу