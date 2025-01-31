31 января в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2024/25.

8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.

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Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.

Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т. д.

Матчи пройдут 13 и 20 февраля 2025 года. 8 клубов, которые победят в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.

В плей-офф на выбывание команды могут встретиться с другой командой из той же национальной ассоциации. Клубы также могут сыграть с соперниками, с которыми они встречались на стадии лиги.

Напрямую вышли в 1/8 финала ЛЧ

01. Лацио (Италия)

02. Атлетик (Испания)

03. Манчестер Юнайтед (Англия)

04. Тоттенхэм (Англия)

05. Айнтрахт (Германия)

06. Лион (Франция)

07. Олимпиакос (Греция)

08. Рейнджерс (Шотландия)

Сеяные команды в 1/16 финала

09. Буде-Глимт (Норвегия)

10. Андерлехт (Бельгия)

11. ФКСБ [Стяуа] (Румыния)

12. Аякс (Нидерланды)

13. Реал Сосьедад (Испания)

14. Галатасарай (Турция)

15. Рома (Италия)

16. Виктория Пльзень (Чехия)

Несеяные команды в 1/16 финала

17. Ференцварош (Венгрия)

18. Порту (Португалия)

19. АЗ Алкмаар (Нидерланды)

20. Мидтьюлланд (Дания)

21. Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)

22. ПАОК (Греция)

23. Твенте (Нидерланды)

24. Фенербахче (Турция)

Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция жеребьевки проводится 31 января в 14:00 на официальном сайте УЕФА

Лига Европы УЕФА 2024/25

Корзины посева для жеребьевки 1/16 финала

Матчи: 13 и 20 февраля 2025 года

🔹 Секция 1

Сеяные

09. Буде-Глимт (Норвегия)

10. Андерлехт (Бельгия)

Несеяные

23. Твенте (Нидерланды)

24. Фенербахче (Турция)

🔹 Секция 2

Сеяные

11. ФКСБ [Стяуа] (Румыния)

12. Аякс (Нидерланды)

Несеяные

21. Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)

22. ПАОК (Греция)

🔹 Секция 3

Сеяные

13. Реал Сосьедад (Испания)

14. Галатасарай (Турция)

Несеяные

19. АЗ Алкмаар (Нидерланды)

20. Мидтьюлланд (Дания)

🔹 Секция 4

Сеяные

15. Рома (Италия)

16. Виктория Пльзень (Чехия)

Несеяные

17. Ференцварош (Венгрия)

18. Порту (Португалия)

Корзины посева для 1/16 финала

Потенциальные пары 1/16 финала, 13 и 20 февраля

Ференцварош или Порту – Рома или Виктория Пльзень

Твенте или Фенербахче – Буде-Глимт или Андерлехт

Сен-Жилуаз или ПАОК – ФКСБ [Стяуа] или Аякс

АЗ Алкмаар или Мидтьюлланд – Реал Сосьедад или Галатасарай

Мидтьюлланд или АЗ Алкмаар – Галатасарай или Реал Сосьедад

ПАОК или Сен-Жилуаз – Аякс или ФКСБ [Стяуа]

Фенербахче или Твенте – Андерлехт или Буде-Глимт

Порту или Ференцварош – Виктория Пльзень или Рома

Сетка плей-офф

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