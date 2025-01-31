Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
31 января в 14:00 в Ньоне пройдет жеребьевка второго по силе еврокубка
31 января в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы УЕФА 2024/25.
8 лучших команд лиги автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала сыграют команды, занявшие места с 9-го по 24-е.
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Далее турнир пойдет по сетке плей-офф. Команды, которые закончили лиговую стадию с 9-го по 16-е место, будут сеяными. Они встретятся с командами, занявшими с 17-го по 24-е места. Сеяные команды сыграют ответный матч дома.
Потенциальные соперники также определяются парами финальных позиций команд в лиге. Например, команды, занявшие 9-е и 10-е места, встретятся с клубами, занявшими 23-е или 24-е место. Команды, занявшие 11-е или 12-е место, встретятся с соперниками, занявшими 21-е или 22-е место и т. д.
Матчи пройдут 13 и 20 февраля 2025 года. 8 клубов, которые победят в 1/16 финала, выйдут в 1/8 финала, жеребьевка этой стадии и дальнейшей сетки плей-офф пройдет 21 февраля.
В плей-офф на выбывание команды могут встретиться с другой командой из той же национальной ассоциации. Клубы также могут сыграть с соперниками, с которыми они встречались на стадии лиги.
Напрямую вышли в 1/8 финала ЛЧ
- 01. Лацио (Италия)
- 02. Атлетик (Испания)
- 03. Манчестер Юнайтед (Англия)
- 04. Тоттенхэм (Англия)
- 05. Айнтрахт (Германия)
- 06. Лион (Франция)
- 07. Олимпиакос (Греция)
- 08. Рейнджерс (Шотландия)
Сеяные команды в 1/16 финала
- 09. Буде-Глимт (Норвегия)
- 10. Андерлехт (Бельгия)
- 11. ФКСБ [Стяуа] (Румыния)
- 12. Аякс (Нидерланды)
- 13. Реал Сосьедад (Испания)
- 14. Галатасарай (Турция)
- 15. Рома (Италия)
- 16. Виктория Пльзень (Чехия)
Несеяные команды в 1/16 финала
- 17. Ференцварош (Венгрия)
- 18. Порту (Португалия)
- 19. АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- 20. Мидтьюлланд (Дания)
- 21. Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)
- 22. ПАОК (Греция)
- 23. Твенте (Нидерланды)
- 24. Фенербахче (Турция)
Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция жеребьевки проводится 31 января в 14:00 на официальном сайте УЕФА
Лига Европы УЕФА 2024/25
Корзины посева для жеребьевки 1/16 финала
Матчи: 13 и 20 февраля 2025 года
🔹 Секция 1
Сеяные
- 09. Буде-Глимт (Норвегия)
- 10. Андерлехт (Бельгия)
Несеяные
- 23. Твенте (Нидерланды)
- 24. Фенербахче (Турция)
🔹 Секция 2
Сеяные
- 11. ФКСБ [Стяуа] (Румыния)
- 12. Аякс (Нидерланды)
Несеяные
- 21. Юнион Сен-Жилуаз (Бельгия)
- 22. ПАОК (Греция)
🔹 Секция 3
Сеяные
- 13. Реал Сосьедад (Испания)
- 14. Галатасарай (Турция)
Несеяные
- 19. АЗ Алкмаар (Нидерланды)
- 20. Мидтьюлланд (Дания)
🔹 Секция 4
Сеяные
- 15. Рома (Италия)
- 16. Виктория Пльзень (Чехия)
Несеяные
- 17. Ференцварош (Венгрия)
18. Порту (Португалия)
Корзины посева для 1/16 финала
Потенциальные пары 1/16 финала, 13 и 20 февраля
- Ференцварош или Порту – Рома или Виктория Пльзень
- Твенте или Фенербахче – Буде-Глимт или Андерлехт
- Сен-Жилуаз или ПАОК – ФКСБ [Стяуа] или Аякс
- АЗ Алкмаар или Мидтьюлланд – Реал Сосьедад или Галатасарай
- Мидтьюлланд или АЗ Алкмаар – Галатасарай или Реал Сосьедад
- ПАОК или Сен-Жилуаз – Аякс или ФКСБ [Стяуа]
- Фенербахче или Твенте – Андерлехт или Буде-Глимт
- Порту или Ференцварош – Виктория Пльзень или Рома
Сетка плей-офф
Инфографика
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