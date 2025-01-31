Игрок сборной Украины и «Дженоа» Руслан Малиновский в социальной сети Instagram отреагировал на решение Тараса Степаненко покинуть «Шахтер» и перебраться в турецкий клуб «Эюпспор».

Спортсмен ответил на прощальный пост «Шахтера» в сторис.

«Не просто легенда – человек с большой буквы», – написал Малиновский.

Вместе с Тарасом Руслан провел 35 матчей на футбольном поле в составе сборной Украины. На клубном уровне за одну команду спортсмены не играли.

ФОТО. «Не просто легенда». Малиновский обратился к Степаненко