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Украина. Премьер лига
31 января 2025, 09:59 | Обновлено 31 января 2025, 10:16
313
0

ФОТО. «Не просто легенда». Малиновский обратился к Степаненко

Руслан отреагировал на решение Тараса покинуть «Шахтер»

31 января 2025, 09:59 | Обновлено 31 января 2025, 10:16
313
0
ФОТО. «Не просто легенда». Малиновский обратился к Степаненко
Getty Images/Global Images Ukraine

Игрок сборной Украины и «Дженоа» Руслан Малиновский в социальной сети Instagram отреагировал на решение Тараса Степаненко покинуть «Шахтер» и перебраться в турецкий клуб «Эюпспор».

Спортсмен ответил на прощальный пост «Шахтера» в сторис.

«Не просто легенда – человек с большой буквы», – написал Малиновский.

Вместе с Тарасом Руслан провел 35 матчей на футбольном поле в составе сборной Украины. На клубном уровне за одну команду спортсмены не играли.

ФОТО. «Не просто легенда». Малиновский обратился к Степаненко

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Руслан Малиновский Тарас Степаненко Шахтер Донецк Эюпспор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига фото
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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