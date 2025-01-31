ФОТО. «Не просто легенда». Малиновский обратился к Степаненко
Руслан отреагировал на решение Тараса покинуть «Шахтер»
Игрок сборной Украины и «Дженоа» Руслан Малиновский в социальной сети Instagram отреагировал на решение Тараса Степаненко покинуть «Шахтер» и перебраться в турецкий клуб «Эюпспор».
Спортсмен ответил на прощальный пост «Шахтера» в сторис.
«Не просто легенда – человек с большой буквы», – написал Малиновский.
Вместе с Тарасом Руслан провел 35 матчей на футбольном поле в составе сборной Украины. На клубном уровне за одну команду спортсмены не играли.
ФОТО. «Не просто легенда». Малиновский обратился к Степаненко
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