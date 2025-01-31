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  4. ФОТО. Всего 2 минуты. Реакция Довбика на гол Шомуродова после его замены
Лига Европы
31 января 2025, 09:36 | Обновлено 31 января 2025, 09:37
1280
0

ФОТО. Всего 2 минуты. Реакция Довбика на гол Шомуродова после его замены

Эльдор Шомуродов забил через 2 минуты после того, как заменил украинца

31 января 2025, 09:36 | Обновлено 31 января 2025, 09:37
1280
0
ФОТО. Всего 2 минуты. Реакция Довбика на гол Шомуродова после его замены
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльдор Шомуродов и Артем Довбик

В четверг, 30 января, проходил матч 8-го тура Лиги Европы между «Ромой» и франкфуртским «Айнтрахтом».

Матч принимал Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Вышедший на замену вместо Артем Довбика Эльдор Шомуродов забил через 2 минуты после того, как украинец покинул поле. Камеры запечатлили реакцию 27-летнего украинца на гол Эльдора

Ранее сообщалось о том, что главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери дал пресс-конференцию после матча с «Айнтрахтом»

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Лига Европы Рома Рим Эльдор Шомуродов Айнтрахт Франкфурт Артем Довбик
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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