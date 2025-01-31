ФОТО. Всего 2 минуты. Реакция Довбика на гол Шомуродова после его замены

В четверг, 30 января, проходил матч 8-го тура Лиги Европы между «Ромой» и франкфуртским «Айнтрахтом».

Матч принимал Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

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Вышедший на замену вместо Артем Довбика Эльдор Шомуродов забил через 2 минуты после того, как украинец покинул поле. Камеры запечатлили реакцию 27-летнего украинца на гол Эльдора

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