ДЕВУШКА ДНЯ. Эшлин Кастро – секс-бомба, покорившая Беллингема
У Джуда – новая любовь
На прошлой неделе полузащитника «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема увидели в компании новой роскошной красавицы.
То, что это не очередная девушка, говорил тот факт, что Джуд познакомил её с родителями, и она смотрела игру англичанина из одной из VIP-лож «Сантьяго Бернабеу».
Имя красавицы – Эшлин Кастро, она – модель и инфлюенсер, ей 27 лет и она на 6 лет старше своего нового бойфренда.
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Ранее у девушки были романы с актером Майклом Би Джорданом и баскетболистом Ламело Боллом.
Эшлин строит карьеру модели и блогерши – на её Instagram подписано 200 тысяч фолловеров, TikTok – 50 тысяч.
Но это только начало, с таким партнером, как Джуд Беллингем, внимание к девушке стремительно взлетит:
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