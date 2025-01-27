Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕВУШКА ДНЯ. Эшлин Кастро – секс-бомба, покорившая Беллингема
Другие новости
27 января 2025, 13:17 | Обновлено 27 января 2025, 13:20
588
0

ДЕВУШКА ДНЯ. Эшлин Кастро – секс-бомба, покорившая Беллингема

У Джуда – новая любовь

27 января 2025, 13:17 | Обновлено 27 января 2025, 13:20
588
0
ДЕВУШКА ДНЯ. Эшлин Кастро – секс-бомба, покорившая Беллингема
Instagram. Эшлин Кастро

На прошлой неделе полузащитника «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема увидели в компании новой роскошной красавицы.

То, что это не очередная девушка, говорил тот факт, что Джуд познакомил её с родителями, и она смотрела игру англичанина из одной из VIP-лож «Сантьяго Бернабеу».

Имя красавицы – Эшлин Кастро, она – модель и инфлюенсер, ей 27 лет и она на 6 лет старше своего нового бойфренда.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее у девушки были романы с актером Майклом Би Джорданом и баскетболистом Ламело Боллом.

Эшлин строит карьеру модели и блогерши – на её Instagram подписано 200 тысяч фолловеров, TikTok – 50 тысяч.

Но это только начало, с таким партнером, как Джуд Беллингем, внимание к девушке стремительно взлетит:

По теме:
ВИДЕО. Звезда мадридского Реала впечатлил своей скромностью. Топ
Первые шаги. У Реала появились конкуренты в борьбе за защитника Борнмута
Барселона и Реал забили больше всего голов в 2025 среди команд топ-5 лиг
фото lifestyle Джуд Беллингем девушка дня девушки Реал Мадрид
Артем Діхтяренко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Футбол | 27 января 2025, 00:31 3
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни
Роналду назвал лучшего футболиста, которого он видел в своей жизни

Криштиану выбрал своего извечного конкурента Лионеля Месси

ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
Бокс | 27 января 2025, 08:23 4
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»
ТОНИ: «Этот боксер намного величественнее Али. Мухаммед – это просто мусор»

Джеймс высоко оценил Рэя Робинсона

Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Бокс | 27.01.2025, 00:55
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Стало известно, сколько Фьюри хочет за бой с Джошуа. Это историческая сумма
Полтора миллиона евро. Карпаты собираются выкупить контракты легионеров
Футбол | 27.01.2025, 13:01
Полтора миллиона евро. Карпаты собираются выкупить контракты легионеров
Полтора миллиона евро. Карпаты собираются выкупить контракты легионеров
Комментатор поведал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова
Футбол | 27.01.2025, 10:38
Комментатор поведал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова
Комментатор поведал, как допинг Мудрика может повлиять на карьеру Судакова
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
Поворознюк – о Шевченко: «Просто ноль. А еще говорили, что Павелко плохой»
25.01.2025, 17:21 31
Футбол
Сколько заработала обидчица Свитолиной за трофей Australian Open 2025?
Сколько заработала обидчица Свитолиной за трофей Australian Open 2025?
25.01.2025, 13:35 1
Теннис
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
Роналду забил 78-й гол за Аль-Наср. Сколько у Месси за Интер Майами?
26.01.2025, 21:41 1
Футбол
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
ФОТО. Соболенко разрыдалась и разбила ракетку после фиаско в финале АO-2025
25.01.2025, 13:21 34
Теннис
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
Не Месси. Серхио Рамос назвал самого сложного соперника в своей карьере
26.01.2025, 22:09 3
Футбол
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
ВАЙТ: «У этого боксера поехала крыша, ему не надо было это говорить Усику»
26.01.2025, 08:15 1
Бокс
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины похвасталась новым жильем
25.01.2025, 22:16 16
Футбол
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
Киз прокомментировала победу над Соболенко в финале Australian Open 2025
25.01.2025, 14:35
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем