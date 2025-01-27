ДЕВУШКА ДНЯ. Эшлин Кастро – секс-бомба, покорившая Беллингема

На прошлой неделе полузащитника «Реала» и сборной Англии Джуда Беллингема увидели в компании новой роскошной красавицы.

То, что это не очередная девушка, говорил тот факт, что Джуд познакомил её с родителями, и она смотрела игру англичанина из одной из VIP-лож «Сантьяго Бернабеу».

Имя красавицы – Эшлин Кастро, она – модель и инфлюенсер, ей 27 лет и она на 6 лет старше своего нового бойфренда.

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Ранее у девушки были романы с актером Майклом Би Джорданом и баскетболистом Ламело Боллом.

Эшлин строит карьеру модели и блогерши – на её Instagram подписано 200 тысяч фолловеров, TikTok – 50 тысяч.

Но это только начало, с таким партнером, как Джуд Беллингем, внимание к девушке стремительно взлетит: