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  4. ФОТО. Ванат без слов отреагировал на победу Динамо над РФШ в Лиге Европы
Лига Европы
31 января 2025, 10:16 |
286
0

ФОТО. Ванат без слов отреагировал на победу Динамо над РФШ в Лиге Европы

Форвард посетовал на качество футбольного поля

31 января 2025, 10:16 |
286
0
ФОТО. Ванат без слов отреагировал на победу Динамо над РФШ в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат без слов отреагировал на первую победу киевского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, где команда Александра Шовковского минимально обыграла РФШ (1:0).

Владислав опубликовал stories в Instagram, где пожаловался на качество поля, но остался доволен результатом игры: «Поле 🤮🤮🤮 Результат 👍🏻», – написал Ванат.

Все домашние матчи в нынешнем розыгрыше Лиги Европы киевское «Динамо» провело в Гамбурге (Германия). На заключительном матче киевлян в основном раунде лиги Европы против РФШ был настоящий «аншлаг».

Ранее своими мыслями по поводу матча поделился главный тренер «Динамо» Александр Шовковский.

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Владислав Ванат Динамо Киев РФШ Рига Динамо - РФШ Лига Европы
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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