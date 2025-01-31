ФОТО. Ванат без слов отреагировал на победу Динамо над РФШ в Лиге Европы

Форвард киевского «Динамо» Владислав Ванат без слов отреагировал на первую победу киевского клуба в нынешнем розыгрыше Лиги Европы, где команда Александра Шовковского минимально обыграла РФШ (1:0).

Владислав опубликовал stories в Instagram, где пожаловался на качество поля, но остался доволен результатом игры: «Поле 🤮🤮🤮 Результат 👍🏻», – написал Ванат.

Все домашние матчи в нынешнем розыгрыше Лиги Европы киевское «Динамо» провело в Гамбурге (Германия). На заключительном матче киевлян в основном раунде лиги Европы против РФШ был настоящий «аншлаг».

Ранее своими мыслями по поводу матча поделился главный тренер «Динамо» Александр Шовковский.