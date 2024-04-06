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Испания
06 апреля 2024, 10:32 |
609
1

Конкурент Лунина покинет Реал и может перебраться к финалисту ЛЧ

Кепа Аррисабалага может перейти в «Интер»

06 апреля 2024, 10:32 |
609
1
Конкурент Лунина покинет Реал и может перебраться к финалисту ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Кепа Аррисабалага

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага проиграл конкуренцию украинцу Андрею Лунину за место в стартовом составе «Реала» и провел последний матч в старте еще 21 января.

По информации Fichajes, «Реал» не рассчитывает на испанского вратаря, который вернется в «Челси» после годовой аренды. В Лондоне на Кепу тоже не рассчитывают и хотят продать в другой клуб.

Сообщается, что испанский вратарь заинтересовал миланский «Интер», который попытается подписать его в следующее трансферное окно. Итальянский гранд рассчитывает, что баск сможет конкурировать с 35-летним швейцарским вратарем Янном Зоммером.

Ранее сообщалось, что Кепа может продолжить карьеру в «Валенсии».

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Источник Fichajes.net
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Vitason
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