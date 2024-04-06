Конкурент Лунина покинет Реал и может перебраться к финалисту ЛЧ
Кепа Аррисабалага может перейти в «Интер»
Испанский вратарь Кепа Аррисабалага проиграл конкуренцию украинцу Андрею Лунину за место в стартовом составе «Реала» и провел последний матч в старте еще 21 января.
По информации Fichajes, «Реал» не рассчитывает на испанского вратаря, который вернется в «Челси» после годовой аренды. В Лондоне на Кепу тоже не рассчитывают и хотят продать в другой клуб.
Сообщается, что испанский вратарь заинтересовал миланский «Интер», который попытается подписать его в следующее трансферное окно. Итальянский гранд рассчитывает, что баск сможет конкурировать с 35-летним швейцарским вратарем Янном Зоммером.
Ранее сообщалось, что Кепа может продолжить карьеру в «Валенсии».
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