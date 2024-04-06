Конкурент Лунина покинет Реал и может перебраться к финалисту ЛЧ

Испанский вратарь Кепа Аррисабалага проиграл конкуренцию украинцу Андрею Лунину за место в стартовом составе «Реала» и провел последний матч в старте еще 21 января.

По информации Fichajes, «Реал» не рассчитывает на испанского вратаря, который вернется в «Челси» после годовой аренды. В Лондоне на Кепу тоже не рассчитывают и хотят продать в другой клуб.

Сообщается, что испанский вратарь заинтересовал миланский «Интер», который попытается подписать его в следующее трансферное окно. Итальянский гранд рассчитывает, что баск сможет конкурировать с 35-летним швейцарским вратарем Янном Зоммером.

Ранее сообщалось, что Кепа может продолжить карьеру в «Валенсии».