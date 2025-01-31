30 января были проведены все матчи восьмого тура Лиги Европы-2024/25.

Представитель Ла лиги «Реал Сосьедад» принимал на своем стадионе ПАОК из Греции.

Поединок завершился уверенной победой хозяев со счетом 2:0.

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Первый тайм доходил до логического конца, а на табло виднелось нули. За несколько минут до свитка на перерыв исландский форвард Орри Оскарссон открыл счет голам. К тому же хозяева отличились во второй раз на 45+2 минуте, но судья отменил взятие ворот.

Не успели команды возвратиться из раздевалки, как Оскарссон оформил дубль. Гости пытались размочить счет, но реализовать моменты не удалось.

«Реал Сосьедад» финишировал на 13-м месте, а вот ПАОК занял 22-ю строчку. Обе команды вышли в 1/16 финала.

Лига Европы. 8-й тур, 30 января

«Реал Сосьедад» – ПАОК – 2:0

Голы: Оскарссон, 43, 48

Видеообзор матча: