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  4. «Очень хорошо играли». Тренер РФШ расхвалил Динамо после матча Лиги Европы
Лига Европы
31 января 2025, 09:51 |
498
0

«Очень хорошо играли». Тренер РФШ расхвалил Динамо после матча Лиги Европы

Виктор Мороз считает, что все решил один момент

31 января 2025, 09:51 |
498
0
«Очень хорошо играли». Тренер РФШ расхвалил Динамо после матча Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Мороз

Главный тренер РФШ (Рига) Виктор Мороз поделился эмоциями от заключительного матча основного этапа Лиги Европы, где его команда минимально уступила киевскому «Динамо» (0:1).

– Мы сделали сегодня все возможное. Очень тяжело было играть. И было очень нелегко подготовиться к этим двум январским матчам Лиги Европы против таких сильных команд, которые шли один за другим. Но повторюсь, игроки нашей команды сегодня сделали на поле все возможное.

Что касается самого хода встречи, то сегодняшний матч был для «Динамо» очень важным, и мы это понимали. Поэтому соперник был очень активен на поле с начала игры, показывая при этом очень качественную игру в обороне.

Но и мы показали сегодня ряд хороших выходов в контратаку. А главный комплимент хочу сделать нашей обороне: мы не позволяли "Динамо" ничего создавать у наших ворот. Все решил один момент, когда мы потеряли концентрацию. Но я все равно хочу сказать большое спасибо своим игрокам за их старания. Было непросто противостоять таким сильным футболистам, из которых состоит состав «Динамо».

Я рад, что мы показали себя конкурентными на таком уровне, на уровне Лиги Европы. Мы доказали, что многие были неправы, когда перед началом турнира они поставили нас на последнее место без очков и голов. Мы показали характер, показали, что можем конкурировать с командами высокого уровня, с клубами с большими бюджетами. И я рад и горд своими игроками, за то, что они сделали.

– За счет чего «Динамо» победило?

— Команда очень хорошо играла, ее игроки быстро меняли свои позиции. Но и у нас были шансы для того, чтобы забить гол. К сожалению, мы их не использовали. Не могу, конечно, сказать, что мы сегодня показали свою лучшую игру, но матч был интересен с первой до последней его минуты. В том числе благодаря болельщикам: их хоть и было сегодня немного на трибунах, но они все равно сумели создать отличную атмосферу, – сказал Мороз.

Ранее своими мыслями по поводу матча поделился главный тренер «Динамо» Александр Шовковский.

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Виктор Мороз Динамо - РФШ РФШ Рига Динамо Киев Лига Европы
Олег Вахоцкий Источник: Динамо Киев от Шурика
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