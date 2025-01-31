Лига Европы31 января 2025, 10:41 | Обновлено 31 января 2025, 11:22
83
0
Твенте – Бешикташ – 1:0. Первое поражение Сульшера. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги Европы
31 января 2025, 10:41 | Обновлено 31 января 2025, 11:22
83
0
В четверг, 30 января, проходил матч 8-го тура Лиги Европы между «Твенте» и «Бешикташем».
Матч принимал Гролс Весте в Твенте. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.
Хозяева поля победили с счетом 1:0. Это первое поражение Уле Гуннара Сульшера у руля турецкого коллектива.
Лига Европы. 8-й тур
Твенте – Бешикташ – 1:0
Гол: Ротс, 76
Видеообзор матча:
События матча
76’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Ротс (Твенте).
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