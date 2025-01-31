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Лига Европы
Твенте
30.01.2025 22:00 – FT 1 : 0
Бешикташ
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
31 января 2025, 10:41 | Обновлено 31 января 2025, 11:22
83
0

Твенте – Бешикташ – 1:0. Первое поражение Сульшера. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 8-го тура Лиги Европы

31 января 2025, 10:41 | Обновлено 31 января 2025, 11:22
83
0
Твенте – Бешикташ – 1:0. Первое поражение Сульшера. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Твенте

В четверг, 30 января, проходил матч 8-го тура Лиги Европы между «Твенте» и «Бешикташем».

Матч принимал Гролс Весте в Твенте. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Хозяева поля победили с счетом 1:0. Это первое поражение Уле Гуннара Сульшера у руля турецкого коллектива.

Лига Европы. 8-й тур

Твенте – Бешикташ – 1:0

Гол: Ротс, 76

Видеообзор матча:

События матча

76’
ГОЛ ! Мяч забил Дан Ротс (Твенте).
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Твенте Бешикташ Лига Европы Уле Гуннар Сульшер видео голов и обзор
Данііл Киріяка
Данііл Киріяка Sport.ua
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