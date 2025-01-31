Твенте – Бешикташ – 1:0. Первое поражение Сульшера. Видео гола и обзор

В четверг, 30 января, проходил матч 8-го тура Лиги Европы между «Твенте» и «Бешикташем».

Матч принимал Гролс Весте в Твенте. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 по киевскому времени.

Хозяева поля победили с счетом 1:0. Это первое поражение Уле Гуннара Сульшера у руля турецкого коллектива.

Лига Европы. 8-й тур

Твенте – Бешикташ – 1:0

Гол: Ротс, 76

Видеообзор матча: