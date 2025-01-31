Им интересуются во Франции. Динамо нацелилось на вингера из Азербайджана

Киевское «Динамо» серьезно заинтересовано в подписании гвинейского вингера азербайджанской «Зары» Салифу Сума, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

По информации источника, между клубами уже состоялись первые контакты по трансферу 21-летнего футболиста, контракт которого действует до завершения этого сезона.

Отмечается, что на игрока также претендуют клубы из Бельгии, Франции и Португалии.

В нынешней кампании Салифу Сума провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 850 тысяч евро.

Ранее сообщалось детали переговоров по трансферу Владимира Бражко между «Динамо» и клубом АПЛ.