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  4. Им интересуются во Франции. Динамо нацелилось на вингера из Азербайджана
Украина. Премьер лига
31 января 2025, 10:30 | Обновлено 31 января 2025, 11:28
1051
2

Им интересуются во Франции. Динамо нацелилось на вингера из Азербайджана

Салифу Сума может стать игроком киевлян

31 января 2025, 10:30 | Обновлено 31 января 2025, 11:28
1051
2
Им интересуются во Франции. Динамо нацелилось на вингера из Азербайджана
Getty Images/Global Images Ukraine. Салифу Сума

Киевское «Динамо» серьезно заинтересовано в подписании гвинейского вингера азербайджанской «Зары» Салифу Сума, сообщает Telegram-канал Zorya Londonsk.

По информации источника, между клубами уже состоялись первые контакты по трансферу 21-летнего футболиста, контракт которого действует до завершения этого сезона.

Отмечается, что на игрока также претендуют клубы из Бельгии, Франции и Португалии.

В нынешней кампании Салифу Сума провел 23 матча на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 850 тысяч евро.

Ранее сообщалось детали переговоров по трансферу Владимира Бражко между «Динамо» и клубом АПЛ.

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Дмитро Вус Источник: Zorya Londonsk
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Комментарии 2
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vitaha33
В чемпі азер вінгер з такими показниками? Серйозно?
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0
Gargantua81
да Безерру надо брать
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