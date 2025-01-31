Известно, кто посодействовал трансферу Степаненко в Турцию
Мирча Луческу общался с представителями турецкого Эюпспора
Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Гречишкин, ныне выступающий в Турции, рассказал, что экс-тренер донецкого клуба Мирча Луческу помог трансферу Тараса Степаненко в ФК «Эюпспор».
— Ни для кого не секрет, что Степаненко – возрастной игрок. Чем он может взять?
— Наверное, когда делали этот трансфер, узнавали по максимуму всю информацию о новом футболисте и, прежде всего, о состоянии игрока. Читал, что и Мирча Луческу давал по нему характеристику, прекрасно зная Степаненко. Поэтому могу даже предположить, что слово Мистера могло быть решающим, ведь всем известно, какой авторитет Луческу в Турции.
Ранее Дмитрий Гречишкин оценил перспективы Тараса Степаненко в чемпионате Турции.
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