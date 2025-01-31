Известно, кто посодействовал трансферу Степаненко в Турцию

Бывший полузащитник донецкого «Шахтера» Дмитрий Гречишкин, ныне выступающий в Турции, рассказал, что экс-тренер донецкого клуба Мирча Луческу помог трансферу Тараса Степаненко в ФК «Эюпспор».

— Ни для кого не секрет, что Степаненко – возрастной игрок. Чем он может взять?

— Наверное, когда делали этот трансфер, узнавали по максимуму всю информацию о новом футболисте и, прежде всего, о состоянии игрока. Читал, что и Мирча Луческу давал по нему характеристику, прекрасно зная Степаненко. Поэтому могу даже предположить, что слово Мистера могло быть решающим, ведь всем известно, какой авторитет Луческу в Турции.

Ранее Дмитрий Гречишкин оценил перспективы Тараса Степаненко в чемпионате Турции.