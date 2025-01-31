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Украина. Премьер лига
31 января 2025, 10:40 | Обновлено 31 января 2025, 11:23
858
1

Бабич прокомментировал скандал в спарринге с Кишвардой

На сборах случается всякое

31 января 2025, 10:40 | Обновлено 31 января 2025, 11:23
858
1
Бабич прокомментировал скандал в спарринге с Кишвардой
ФК Черноморец. Александр Бабич

Как уже сообщал Sport.ua, вчера на тренировочном сборе в Турции возникла скандальная ситуация в контрольном матче одесского Черноморца с венгерской Кишвардой. Шла 5-я компенсированная ко 2-му тайму минута (счет в то время был 2:1 в пользу венгров), как во время наступательных действий игрок команды «моряков» навесил с левого фланга в центр штрафной площадки, после чего в борьбе за мяч столкнулись новичок одесситов Эмиль Мустафаев и боснийский легионер Кишварды Ясмин Мешанович. Оба упали на газон, а через мгновение арбитр без колебаний указал на 11-метровую отметку.

– В этом эпизоде мяч попал в руку игрока Кишварды – это 100%, – рассказал Sport.ua главный тренер Черноморца Александр Бабич. – Однако футболисты венгерской команды начали апеллировать, с криком доказывая рефери, что со стороны нашего футболиста был фол. А потом часть венгров окружила ассистента арбитра, пытаясь убедить и его. Но не прошло и минуты, как Кишварда в полном составе ничего другого не придумала, как покинуть поле. Откровенно говоря, я не понимаю поведение команды-соперницы, тем более в обычном спарринге. Был бы это официальный матч, то за такой поступок венграм засчитали бы техническое поражение 0:3.

Интересно, что когда футболисты Кишварды покинули поле, а следом должны были это сделать и «моряки», мяч стоял на 11-метровой отметке. На всякий случай приговор арбитра исполнил защитник Черноморца Ярослав Кисиль. Вот только жаль, что вратаря в «рамке» Кишварды уже не было.

– Кисиль с поля без забитого мяча не уходит, – шутливо констатировал Александр Бабич.

Ранее мы сообщали, что Черноморец просматривает двух новичков и один из них – игрок Шахтера.

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товарищеские матчи Черноморец Одесса учебно-тренировочные сборы Кишварда контрольные матчи УПЛ Александр Бабич пресс-конференция инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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mini.f
Может пора отказываться от спарингов с венгерскими, словацкими, сербскими командами? Неужели не ясно было, что венгры будут искать повод для скандала? Народ Венгрия при Орбане начал очень агрессивно относиться к Украине, об этом многие наши беженцы говорят....
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