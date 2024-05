Киберспортивная команда Коноплянки kONO.ECF объявила состав по CS2

Киберспортивная организация kONO.ECF, которой занимается известный украинский футболист Евгений Коноплянка, объявила состав по CS2.

«Пора открыть тайну, скрывавшуюся за тегом TBA. Ведь за кулисами команды теперь один из самых известных украинских футболистов, покорявший сердца миллионов фанатов — Евгений Коноплянка.

Мы объединены этим желанием к эффектной игре и движению к европейским высотам. Каждый день команда тренируется и становится лучше, чтобы покорить киберспортивный Олимп», – сообщила организация у себя в социальных сетях.

Состав команды:

Ярослав «byr9» Буряк

Кирилл «s4ltovsk1yy» Литвинов

Артем «kensizor» Капран

Захар «polbandana» Силедчик

Денис «amster» Ляшенко

Команда в мировом рейтинге HLTV занимает 86 место. Во вторник kONO.ECF проведет матчи плей-офф турниров Elisa Invitational Spring 2024 и European Pro League 2nd Division Season 12.

New round 🔥



It's time to unveil the mystery behind the TBA tag. Behind the scenes, we've got one of Ukraine's most renowned footballer, a heartthrob to millions of fans — @kono10official ⚽️ pic.twitter.com/wmQqtVulCg