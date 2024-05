Свитолина в борьбе. Стали известны все участницы 1/8 финала турнира в Риме

12 мая состоялись матчи 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия) в нижней части турнирной сетки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла у Анны Калинской.

Далее Элина сыграет против второй сеяной Арины Соболенко, которая в 3-м раунде соревнований обыграла Даяну Ястремскую.

Выступления завершила и еще одна представительница Украины – Ангелина Калинина. Украинка уступила 5-й сеяной Марии Саккари.

Днем ранее в столице Италии состоялись матчи 1/16 финала в верхней части турнирной сетки.

WTA 1000 Рим. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [5] – Ангелина Калинина [30] – 7:6 (7:4), 6:0

Виктория Азаренко [24] – Майяр Шериф – 6:2, 6:7 (6:8), 6:3

Даниэль Коллинс [13] – Каролин Гарсия [22] – 6:3, 6:3

Элизе Мертенс [27] – Ирина Бегу – 2:6, 0:6

София Кенин – Ребекка Шрамкова – 4:6, 6:4, 4:6

Сара Соррибес-Тормо – Елена Остапенко [9] – 4:6, 7:5, 1:6

Элина Свитолина [16] – Анна Калинская [23] – 6:3, 6:3

Даяна Ястремская [32] – Арина Соболенко – 4:6, 2:6

WTA 1000 Рим. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Анжелик Кербер [PR]

Мэдисон Киз [18] – Сорана Кырстя [28]

Коко Гофф [3] – Паула Бадоса [PR]

Наоми Осака [PR] – Чжэн Циньвень [7]

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [5] – Виктория Азаренко [24]

Даниэль Коллинс [13] – Ирина Бегу

Ребекка Шрамкова – Елена Остапенко [9]

Элина Свитолина [16] – Арина Соболенко

The Round of 16 is locked in 🔒



(1) Swiatek vs. Kerber

(18) Keys vs. (28) Cirstea

(3) Gauff vs. Badosa

Osaka vs. (7) Zheng



(5) Sakkari vs. (24) Azarenka

(13) Collins vs. Begu

(Q) Sramkova vs. (9) Ostapenko

(16) Svitolina vs. (2) Sabalenka



Who will advance? #IBI24