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WTA
12 мая 2024, 22:55 |
208
0

Свитолина в борьбе. Стали известны все участницы 1/8 финала турнира в Риме

Элина выиграла у Анны Калинской, Ангелина Калинина и Даяна Ястремская вылетели

12 мая 2024, 22:55 |
208
0
Свитолина в борьбе. Стали известны все участницы 1/8 финала турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

12 мая состоялись матчи 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия) в нижней части турнирной сетки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла у Анны Калинской.

Далее Элина сыграет против второй сеяной Арины Соболенко, которая в 3-м раунде соревнований обыграла Даяну Ястремскую.

Выступления завершила и еще одна представительница Украины – Ангелина Калинина. Украинка уступила 5-й сеяной Марии Саккари.

Днем ранее в столице Италии состоялись матчи 1/16 финала в верхней части турнирной сетки.

WTA 1000 Рим. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [5] – Ангелина Калинина [30] – 7:6 (7:4), 6:0
Виктория Азаренко [24] – Майяр Шериф – 6:2, 6:7 (6:8), 6:3

Даниэль Коллинс [13] – Каролин Гарсия [22] – 6:3, 6:3
Элизе Мертенс [27] – Ирина Бегу – 2:6, 0:6

София Кенин – Ребекка Шрамкова – 4:6, 6:4, 4:6
Сара Соррибес-Тормо – Елена Остапенко [9] – 4:6, 7:5, 1:6

Элина Свитолина [16] – Анна Калинская [23] – 6:3, 6:3
Даяна Ястремская [32] – Арина Соболенко – 4:6, 2:6

WTA 1000 Рим. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Анжелик Кербер [PR]
Мэдисон Киз [18] – Сорана Кырстя [28]

Коко Гофф [3] – Паула Бадоса [PR]
Наоми Осака [PR] – Чжэн Циньвень [7]

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [5] – Виктория Азаренко [24]
Даниэль Коллинс [13] – Ирина Бегу

Ребекка Шрамкова – Елена Остапенко [9]
Элина Свитолина [16] – Арина Соболенко

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Мария Саккари Ангелина Калинина Виктория Азаренко Майяр Шериф Даниэль Коллинс Каролин Гарсия Элизе Мертенс Ирина-Камелия Бегу София Кенин Ребекка Шрамкова Сара Соррибес-Тормо Алена Остапенко Элина Свитолина Анна Калинская Даяна Ястремская Арина Соболенко Ига Свёнтек Анжелик Кербер Мэдисон Киз Сорана Кырстя Коко Гофф Паула Бадоса Наоми Осака Чжэн Циньвень
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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