Свитолина в борьбе. Стали известны все участницы 1/8 финала турнира в Риме

12 мая состоялись матчи 1/16 финала грунтового турнира WTA 1000 в Риме (Италия) в нижней части турнирной сетки.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина выиграла у Анны Калинской.

Далее Элина сыграет против второй сеяной Арины Соболенко, которая в 3-м раунде соревнований обыграла Даяну Ястремскую.

Выступления завершила и еще одна представительница Украины – Ангелина Калинина. Украинка уступила 5-й сеяной Марии Саккари.

Днем ранее в столице Италии состоялись матчи 1/16 финала в верхней части турнирной сетки.

WTA 1000 Рим. 1/16 финала

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [5] – Ангелина Калинина [30] – 7:6 (7:4), 6:0

Виктория Азаренко [24] – Майяр Шериф – 6:2, 6:7 (6:8), 6:3

Даниэль Коллинс [13] – Каролин Гарсия [22] – 6:3, 6:3

Элизе Мертенс [27] – Ирина Бегу – 2:6, 0:6

София Кенин – Ребекка Шрамкова – 4:6, 6:4, 4:6

Сара Соррибес-Тормо – Елена Остапенко [9] – 4:6, 7:5, 1:6

Элина Свитолина [16] – Анна Калинская [23] – 6:3, 6:3

Даяна Ястремская [32] – Арина Соболенко – 4:6, 2:6

WTA 1000 Рим. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Анжелик Кербер [PR]

Мэдисон Киз [18] – Сорана Кырстя [28]

Коко Гофф [3] – Паула Бадоса [PR]

Наоми Осака [PR] – Чжэн Циньвень [7]

Нижняя часть сетки

Мария Саккари [5] – Виктория Азаренко [24]

Даниэль Коллинс [13] – Ирина Бегу

Ребекка Шрамкова – Елена Остапенко [9]

Элина Свитолина [16] – Арина Соболенко