Реал 37 раз из 39 прошел дальше после победы в первой игре. Кому проиграл?

Победа «Реала» над «Манчестер Сити» (3:2) стала 40-й победой «сливочных» на выезде в первом матче плей-офф Лиги чемпионов.

19 февраля в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» состоится второй поединок 1/16 финала ЛЧ между командами «Реал Мадрид» и «Манчестер Сити». Игра начнется в 22:00 по Киеву.

«Сливочные» проходили в следующую стадию турнира в 37 из 39 случаев после победы в первом поединке в гостях. Двумя исключениями стали противостояния против «Аякса» в сезоне 2018/19 и против «Оденсе» в 1994/1995.

Победитель по сумме двух матчей встретится в 1/8 финала соревнования с «Атлетико Мадрид» или «Байером».

