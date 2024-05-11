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  4. Осака разыгралась. Известна половина участниц 1/8 финала турнира в Риме
WTA
11 мая 2024, 22:42 | Обновлено 11 мая 2024, 22:43
1034
0

Осака разыгралась. Известна половина участниц 1/8 финала турнира в Риме

В этой части турнирной сетке без украинок

11 мая 2024, 22:42 | Обновлено 11 мая 2024, 22:43
1034
0
Осака разыгралась. Известна половина участниц 1/8 финала турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Наоми Осака

11 мая состоялись матчи третьего раунда грунтового турнира WTA 1000 в Италии (Рим) в верхней части турнирной сетки.

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака после победы над Мартой Костюк выбила еще и 11-ю ракетку мира Дарью Касаткину. До этого года японка на этом турнире никогда не обыгрывала соперниц из топ-20.

Интересно, что кроме Осаки в следующий раунд пробились еще две теннисистки, которые заявились на эти соревнования по «замороженому» рейтингу: Анжелик Кербер и Паула Бадоса. Экс-первая ракетка мира сразится с первым номером WTA Игой Свентек.

WTA 1000 Рим. Третий круг

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Юлия Путинцева – 6:3, 6:4
Анжелик Кербер [PR] – Александра Саснович [Q] – 6:3, 7:6(4)

Мэдисон Киз [18] – Беатрис Хаддад Майя [12] – 6:4, 4:6, 6:3
Сорана Кырстя [28] – Маркета Вондроушова [6] – 7:6(1), 6:3

Коко Гофф [3] – Жаклин Кристиан [LL] – 6:1, 0:6, 6:3
Паула Бадоса [PR] – Диана Шнайдер – 5:7, 6:4, 6:4

Наоми Осака [PR] – Дарья Касаткина [10] – 6:3, 6:3
Чжэн Циньвень [7] – Линда Носкова [29] – 3:6, 6:1, 6:2

WTA 1000 Рим. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Анжелик Кербер [PR]
Мэдисон Киз [18] – Сорана Кырстя [28]

Коко Гофф [3] – Паула Бадоса [PR]
Наоми Осака [PR] – Чжэн Циньвень [7]

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Сорана Кырстя Анжелик Кербер WTA Рим Юлия Путинцева Мэдисон Киз Наоми Осака Дарья Касаткина Беатрис Хаддад Майя Александра Саснович Маркета Вондроушова Коко Гофф Паула Бадоса Ига Свёнтек Жаклин Кристиан Чжэн Циньвень Линда Носкова Диана Шнайдер
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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