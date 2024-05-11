Осака разыгралась. Известна половина участниц 1/8 финала турнира в Риме

11 мая состоялись матчи третьего раунда грунтового турнира WTA 1000 в Италии (Рим) в верхней части турнирной сетки.

Экс-первая ракетка мира Наоми Осака после победы над Мартой Костюк выбила еще и 11-ю ракетку мира Дарью Касаткину. До этого года японка на этом турнире никогда не обыгрывала соперниц из топ-20.

Интересно, что кроме Осаки в следующий раунд пробились еще две теннисистки, которые заявились на эти соревнования по «замороженому» рейтингу: Анжелик Кербер и Паула Бадоса. Экс-первая ракетка мира сразится с первым номером WTA Игой Свентек.

WTA 1000 Рим. Третий круг

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Юлия Путинцева – 6:3, 6:4

Анжелик Кербер [PR] – Александра Саснович [Q] – 6:3, 7:6(4)

Мэдисон Киз [18] – Беатрис Хаддад Майя [12] – 6:4, 4:6, 6:3

Сорана Кырстя [28] – Маркета Вондроушова [6] – 7:6(1), 6:3

Коко Гофф [3] – Жаклин Кристиан [LL] – 6:1, 0:6, 6:3

Паула Бадоса [PR] – Диана Шнайдер – 5:7, 6:4, 6:4

Наоми Осака [PR] – Дарья Касаткина [10] – 6:3, 6:3

Чжэн Циньвень [7] – Линда Носкова [29] – 3:6, 6:1, 6:2

WTA 1000 Рим. Пары 1/8 финала

Верхняя часть сетки

Ига Свентек [1] – Анжелик Кербер [PR]

Мэдисон Киз [18] – Сорана Кырстя [28]

Коко Гофф [3] – Паула Бадоса [PR]

Наоми Осака [PR] – Чжэн Циньвень [7]