В Италии сообщили, почему Довбик весь матч провел на скамейке запасных

20 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором итальянская «Рома» сыграет против португальского «Порту».

В этом поединке ожидается появление в стартовом составе римского клуба украинского форварда Артема Довбика, который в матче Серии А так и не вышел на футбольное поле.

Бывшие итальянские футболисты Анджело ди Ливио и Маурицио Коппола рассказали, что наставник «Ромы» Клаудио Раньери решил поберечь футболиста, так как поединок еврокубков важнее, чем встреча с «Пармой».

Ди Ливио: «В матче чемпионата Раньери решил предоставить отдых некоторым основным футболистам, поэтому сделал ротацию. Это помогло одолеть «Парму». Форвард Суле не провел какой-то невероятный матч, но забил важный гол. Раньери решил разгрузить Довбика, поэтому украинец не вышел на поле. От него ожидают помощи в четверг против «Порту».

Коппола: «Суле? Отличная продуктивность, но он не будет играть постоянно. Раньери распределил нагрузку между своими футболистами. Наставник решил, что Довбик должен отдохнуть перед важным матчем, поэтому теперь от украинца все ждут голов».