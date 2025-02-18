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  4. В Италии сообщили, почему Довбик весь матч провел на скамейке запасных
Лига Европы
18 февраля 2025, 11:24 |
1050
1

В Италии сообщили, почему Довбик весь матч провел на скамейке запасных

Маурицио Коппола рассказал, что матч в Лиге Европы важнее, чем Серия А

18 февраля 2025, 11:24 |
1050
1
В Италии сообщили, почему Довбик весь матч провел на скамейке запасных
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

20 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором итальянская «Рома» сыграет против португальского «Порту».

В этом поединке ожидается появление в стартовом составе римского клуба украинского форварда Артема Довбика, который в матче Серии А так и не вышел на футбольное поле.

Бывшие итальянские футболисты Анджело ди Ливио и Маурицио Коппола рассказали, что наставник «Ромы» Клаудио Раньери решил поберечь футболиста, так как поединок еврокубков важнее, чем встреча с «Пармой».

Ди Ливио: «В матче чемпионата Раньери решил предоставить отдых некоторым основным футболистам, поэтому сделал ротацию. Это помогло одолеть «Парму». Форвард Суле не провел какой-то невероятный матч, но забил важный гол. Раньери решил разгрузить Довбика, поэтому украинец не вышел на поле. От него ожидают помощи в четверг против «Порту».

Коппола: «Суле? Отличная продуктивность, но он не будет играть постоянно. Раньери распределил нагрузку между своими футболистами. Наставник решил, что Довбик должен отдохнуть перед важным матчем, поэтому теперь от украинца все ждут голов».

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Лига Европы Рома Рим Порту чемпионат Италии по футболу Серия A Клаудио Раньери Артем Довбик Матиас Суле Парма Парма - Рома
Николай Титюк Источник: Retesport
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Mark4854590
Для Роми єдиний шанс врятувати сезон - це виграти Лігу Європи. Це і місце в ЛЧ дасть. Тож ставка на матч з Порту цілком виправдана
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