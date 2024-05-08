Лига чемпионов08 мая 2024, 22:10 | Обновлено 08 мая 2024, 22:14
1812
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Реал – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов
08 мая 2024, 22:10 | Обновлено 08 мая 2024, 22:14
1812
0
8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.
Неделей ранее первый поединок в Мюнхене на «Альянц Арене» завершился вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команды встречаются в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. За галактикос в основе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.
Реал – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)
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