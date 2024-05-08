8 мая в 22:00 в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов играют «Реал» Мадрид и «Бавария» Мюнхен.

Неделей ранее первый поединок в Мюнхене на «Альянц Арене» завершился вничью (2:2). Правило выездного гола не действует.

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Команды встречаются в Мадриде на Сантьяго Бернабеу. За галактикос в основе вышел украинский голкипер Андрей Лунин.

Реал – Бавария. Видео голов и обзор матча (обновляется)