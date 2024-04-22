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Англия
22 апреля 2024, 22:58 |
926
0

Он был в УПЛ. Каррагер назвал фаворита на пост главного тренера Ливерпуля

Роберто Де Дзерби летом может сменить Юргена Клоппа

22 апреля 2024, 22:58 |
926
0
Он был в УПЛ. Каррагер назвал фаворита на пост главного тренера Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

Ближайшим летом в «Ливерпуле» произойдет смена главного тренера, вызванная уходом с этой должности немецкого специалиста Юргена Клоппа.

Легендарный экс-футболист «красных» Джейми Каррагер, комментируя новость инсайдера Дэвида Орнштейна о желании «Вест Хэма» переманить к себе коуча лиссабонского «Спортинга» Рубена Аморима, отметил, что фаворитом на замену Клоппу будет экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, ныне работающий с «Брайтоном».

«Ричард Хьюз хотел видеть Де Дзерби в «Борнмуте», так что, если это правда, он [Де Дзерби] должен быть фаворитом. Орнштейн не ошибается!» – написал Каррагер.

Отметим, что Ричард Хьюз с 1 июня станет спортивным директором «Ливерпуля», а десять последних лет этот специалист отработал техническим директором «Борнмута».

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Роберто Де Дзерби Джейми Каррагер Ливерпуль Брайтон назначение тренера Борнмут Рубен Аморим Спортинг Лиссабон Шахтер Донецк
Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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