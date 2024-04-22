Он был в УПЛ. Каррагер назвал фаворита на пост главного тренера Ливерпуля
Роберто Де Дзерби летом может сменить Юргена Клоппа
Ближайшим летом в «Ливерпуле» произойдет смена главного тренера, вызванная уходом с этой должности немецкого специалиста Юргена Клоппа.
Легендарный экс-футболист «красных» Джейми Каррагер, комментируя новость инсайдера Дэвида Орнштейна о желании «Вест Хэма» переманить к себе коуча лиссабонского «Спортинга» Рубена Аморима, отметил, что фаворитом на замену Клоппу будет экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, ныне работающий с «Брайтоном».
«Ричард Хьюз хотел видеть Де Дзерби в «Борнмуте», так что, если это правда, он [Де Дзерби] должен быть фаворитом. Орнштейн не ошибается!» – написал Каррагер.
Отметим, что Ричард Хьюз с 1 июня станет спортивным директором «Ливерпуля», а десять последних лет этот специалист отработал техническим директором «Борнмута».
Richard Hughes wanted De Zerbi at Bournemouth, so he must be the favourite if this is true.— Jamie Carragher (@Carra23) April 22, 2024
Ornstein doesn’t get much wrong tbf! https://t.co/xqA9GEaN5w
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