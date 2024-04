Он был в УПЛ. Каррагер назвал фаворита на пост главного тренера Ливерпуля

Ближайшим летом в «Ливерпуле» произойдет смена главного тренера, вызванная уходом с этой должности немецкого специалиста Юргена Клоппа.

Легендарный экс-футболист «красных» Джейми Каррагер, комментируя новость инсайдера Дэвида Орнштейна о желании «Вест Хэма» переманить к себе коуча лиссабонского «Спортинга» Рубена Аморима, отметил, что фаворитом на замену Клоппу будет экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, ныне работающий с «Брайтоном».

«Ричард Хьюз хотел видеть Де Дзерби в «Борнмуте», так что, если это правда, он [Де Дзерби] должен быть фаворитом. Орнштейн не ошибается!» – написал Каррагер.

Отметим, что Ричард Хьюз с 1 июня станет спортивным директором «Ливерпуля», а десять последних лет этот специалист отработал техническим директором «Борнмута».

Richard Hughes wanted De Zerbi at Bournemouth, so he must be the favourite if this is true.

Ornstein doesn’t get much wrong tbf! https://t.co/xqA9GEaN5w