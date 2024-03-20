ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль переманил топ-менеджера клуба Забарного

Английский «Ливерпуль» сообщил на официальном сайте о том, что с 1 июня Ричард Хьюз приступит к работе на посту спортивного директора «мерсисайдцев».

44-летний специалист с 2014 года работал техническим директором «Борнмута». В «Ливерпуле» Хьюз сменит Йорга Шмадтке, который ушел из клуба после закрытия январского трансферного окна. Напомним, в конце сезона «мерсисайдцев» покинет и главный тренер Юрген Клопп.

Отметим, что Хьюза назначил Майкл Эдвардс — новый директор по футбольным операциям Fenway Sports Group, американской компании-владельца «Ливерпуля». Эдвардс работал в «Ливерпуле» на протяжении 11 лет, а с 2016 по 2022 годы занимал должность именно спортивного директора клуба.